Назад 23.03.26, 11:56 Касса здоровья может привязать оплату лечения к результату В Эстонии в будущем могут шире применять ценностно-ориентированную модель финансирования здравоохранения, при которой Касса здоровья будет учитывать не только объем оказанных услуг, но и результаты лечения пациента. Такой подход сейчас рассматривается как одно из направлений развития системы.

Как пояснила руководитель отдела развития услуг здравоохранения Кассы здоровья Лийс Круус, в такой модели сначала определяется полный цикл лечения и его комплексная стоимость, а затем к нему добавляются показатели качества и согласованный результат, передает rus.err.ee.

По оценке эксперта Центра мониторинга развития Каупо Коппеля, переход к такой системе потребует серьезных изменений, включая постоянное измерение результатов лечения и более тесное сотрудничество между учреждениями здравоохранения. При этом внедрению подхода во всех сферах пока мешает необходимость четко измерять медицинские результаты.

В Кассе здоровья сообщили, что в новой программе развития на 2026-2029 годы важное место займет более умное использование средств на лечение, а долю финансирования, привязанного к результатам, планируется увеличить.