Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%312,59
  • OMX Riga−0,65%891,84
  • OMX Tallinn−0,25%2 064,36
  • OMX Vilnius−0,29%1 362,38
  • S&P 500−1,51%6 506,48
  • DOW 30−0,96%45 577,47
  • Nasdaq −2,01%21 647,61
  • FTSE 100−2,18%9 703,55
  • Nikkei 225−3,48%51 515,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,45
  • OMX Baltic−0,26%312,59
  • OMX Riga−0,65%891,84
  • OMX Tallinn−0,25%2 064,36
  • OMX Vilnius−0,29%1 362,38
  • S&P 500−1,51%6 506,48
  • DOW 30−0,96%45 577,47
  • Nasdaq −2,01%21 647,61
  • FTSE 100−2,18%9 703,55
  • Nikkei 225−3,48%51 515,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,45
  • 23.03.26, 11:56

Касса здоровья может привязать оплату лечения к результату

В Эстонии в будущем могут шире применять ценностно-ориентированную модель финансирования здравоохранения, при которой Касса здоровья будет учитывать не только объем оказанных услуг, но и результаты лечения пациента. Такой подход сейчас рассматривается как одно из направлений развития системы.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Как пояснила руководитель отдела развития услуг здравоохранения Кассы здоровья Лийс Круус, в такой модели сначала определяется полный цикл лечения и его комплексная стоимость, а затем к нему добавляются показатели качества и согласованный результат, передает rus.err.ee.
По оценке эксперта Центра мониторинга развития Каупо Коппеля, переход к такой системе потребует серьезных изменений, включая постоянное измерение результатов лечения и более тесное сотрудничество между учреждениями здравоохранения. При этом внедрению подхода во всех сферах пока мешает необходимость четко измерять медицинские результаты.
В Кассе здоровья сообщили, что в новой программе развития на 2026-2029 годы важное место займет более умное использование средств на лечение, а долю финансирования, привязанного к результатам, планируется увеличить.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Пособие по болезни выплачивают работодатель и Касса здоровья.
  • 29.12.25, 17:09
Увольнение и открытие больничного листа в один и тот же день: обязан ли работодатель выплачивать пособие?
В числе изменений – более строгие требования к кибербезопасности; поправки, связанные с земельным налогом и системой страхования от безработицы.
  • 18.12.25, 16:12
Какие законы изменятся с 1 января 2026 года?
Несмотря на регулирование рынка кредитования, статистика неплатежеспособности свидетельствует о том, что этих мер не всегда достаточно.
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
У работодателя есть возможность компенсировать работнику сумму, не полученную из-за применения верхнего предела, без уплаты социального налога.
  • 12.12.25, 14:25
Что изменится при выплате больничных с 1 января 2026 года?
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.03.26, 06:00
Вонь отечества: как бензин из эстонского сланца помогал сдерживать цены на заправках
2
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
3
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
4
Новости
  • 20.03.26, 18:35
Топ-менеджер, ограбивший работодателя на сотни тысяч, пытается уйти от наказания
5
Новости
  • 20.03.26, 17:19
Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя
6
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее

Последние новости

Новости
  • 23.03.26, 11:56
Касса здоровья может привязать оплату лечения к результату
Биржа
  • 23.03.26, 10:45
Цена на золото рухнула почти на 10%
Новости
  • 23.03.26, 10:27
Глава энергетического агентства предупреждает об углубляющемся хаосе. «Это касается не только нефти и газа»
Биржа
  • 23.03.26, 09:17
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
Новости
  • 22.03.26, 15:14
Не медлительность, а неверный продукт: в Elisa предупредили о главной ошибке при внедрении ИИ
Новости
  • 22.03.26, 14:29
Трамп угрожает ударом по иранским электростанциям
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее

Сейчас в фокусе

Раньше кражи скорее связывали с группами риска, но теперь их могут совершать и совершенно неожиданные люди. Фото иллюстративное.
Новости
  • 22.03.26, 13:59
Торговцы бьют тревогу: кражи становятся дороже и агрессивнее
Мартин Кирсберг утверждает, что отдал Electrolux свои лучшие годы: «А взамен она забрала у меня здоровье и семью — и подала на меня в суд».
Новости
  • 20.03.26, 18:35
Топ-менеджер, ограбивший работодателя на сотни тысяч, пытается уйти от наказания
Яанус Лаугус, возглавлявший Uus Maa с 1997 года, выбрал себе преемником молодого и амбициозного Арго Пилессона.
Новости
  • 20.03.26, 17:19
Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя
Предприниматель и член Таллиннского городского собрания (фракция СДПЭ) Расмус Раск видит в Горхолле возможность создать многофункциональный конференц-, выставочный и событийный центр.
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
Нынешняя геополитическая ситуация и рост цен на энергию напоминают управляющему фондом LHV Кайусу Кийврамеэсу COVID наоборот: если во время пандемии исчез спрос, то сейчас спрос сохраняется, а исчезло как раз предложение.
Биржа
  • 22.03.26, 12:30
Управляющий фондом: на рынке рисков, как у лука слоев, но инвесторы все равно действуют по старым шаблонам
Таллиннский аэропорт, фото иллюстративное.
Новости
  • 21.03.26, 15:30
Из-за неуправляемого дрона в Таллинне временно приостановили прием рейсов
Команды, которые игнорируют вайбкодинг, упускают возможность быстрее учиться через эксперименты, сказал Тоомас Полли.
Новости
  • 22.03.26, 15:14
Не медлительность, а неверный продукт: в Elisa предупредили о главной ошибке при внедрении ИИ
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026