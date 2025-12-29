Увольнение и открытие больничного листа в один и тот же день: обязан ли работодатель выплачивать пособие?

Если говорить об отпусках, то больше всего вопросов у работодателей возникает в связи с основным отпуском. Какие права есть у работника и что должен учитывать работодатель? Собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева приводит десять самых актуальных вопросов об отпуске, с которыми стоит разобраться обеим сторонам трудовых отношений.
Если вы взяли кредит, то в эстонских банках можно оформить и страховку для него — при потере работы банк какое-то время будет выплачивать за вас кредит. Звучит просто и удобно? Не совсем. Исключений хватает: для предпринимателей, работников семейных фирм и многих других.
Выясняем, как рассчитывается новый верхний предел суммы компенсации за листы временной нетрудоспособности, когда он вступает в силу и в каких случаях работодатель может возместить сотруднику не облагаемую налогом недополученную часть.