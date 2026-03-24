Ленно Уускюла о растущем Euribor: центробанк должен наконец заговорить
Во вторник шестимесячный Euribor поднялся почти до 2,6%, и, по словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, Европейскому центральному банку уже следует прояснить свои дальнейшие шаги, чтобы снизить неопределенность.
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла заявил, что Европейскому центральному банку сейчас уже пора подробно объяснить, что они собираются делать. «Это добавило бы уверенности», – сказал он.
Шестимесячный Euribor сегодня достиг почти 2,6%, а годовая процентная ставка превышает 2,9%. «Учитывая, что сегодняшняя недельная ставка по кредиту находится на уровне 1,9%, разница между шестимесячной и годовой ставками означала бы, что через полгода шестимесячная ставка должна составить 3,2%, – прокомментировал Уускюла. – Это означало бы заметный рост инфляции или очень агрессивную реакцию центробанка».
Волатильность ставки Euribor обусловлена колебаниями цен на нефть, недостатком экономической информации и опасениями по поводу возможного повышения процентных ставок Европейским центральным банком, отметил главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
