Оборот производителя материалов Андреса Сонна вырос почти на 20%

Выручка компании в 2025 году составила 40,8 млн евро против 34,9 млн евро годом ранее. Если в прошлом году оборот Lotus Timber вырос почти на 17%, то годом раньше компания показала рост более чем на 28%.
Деревообрабатывающий и лесной сектор завершает еще один непростой год. Однако даже настроенные оптимистично промышленники по-прежнему больше всего обеспокоены доступностью сырья; решение этой проблемы, по их мнению, не должно ложиться на плечи предпринимателей.
Инвестициям в деревообрабатывающую промышленность сейчас мешают неопределенность в лесной политике, ограниченная доступность сырья, большие энергозатраты и стремительно растущие киберугрозы, рассказали представители отрасли.
Компания эстонского предпринимателя Игоря Израэляна продолжает закупать продукцию из российской древесины несмотря на санкции. Если раньше товар поставлялся из России прямиком на завод компании в Маарду, то теперь он попадает в Эстонию через Узбекистан.
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?