  • OMX Baltic0,38%313,89
  • OMX Riga−0,36%884,44
  • OMX Tallinn0,23%2 076,61
  • OMX Vilnius−0,41%1 357,03
  • S&P 5000,54%6 591,9
  • DOW 300,66%46 429,49
  • Nasdaq 0,77%21 929,83
  • FTSE 100−0,76%10 029,73
  • Nikkei 225−0,27%53 603,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%95,2
  • 26.03.26, 10:18

ЕС не утвердил кредит Венгрии на 16 млрд евро на фоне спора из-за Украины

Европейская комиссия отложила утверждение кредитного плана для Венгрии в рамках оборонной программы Security Action for Europe (SAFE) после того, как премьер-министр Виктор Орбан заблокировал предоставление помощи Украине. Об этом 25 марта сообщила польская радиостанция RMF24.
Официально в Еврокомиссии заявляют, что продолжают рассматривать заявку Венгрии на кредит в размере 16 млрд евро и одобрят ее, когда план будет готов. В то же время, по информации RMF24 со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, ЕК не хочет выделять эту ссуду, поскольку Орбан, как утверждается, «нарушает принцип лояльного сотрудничества» и блокирует финансирование Украины, передает DW.
По данным радиостанции, в Еврокомиссии планировали заморозить заявку Будапешта по программе SAFE, которая направлена на быстрое усиление обороноспособности стран ЕС, еще в феврале 2026 года – до парламентских выборов в апреле. В Брюсселе, как сообщается, рассчитывают, что в Венгрии может смениться правительство.
На саммите ЕС 19 марта Орбан подтвердил вето на предоставление Украине кредита в 90 млрд евро в качестве военной помощи. Лидеры Евросоюза согласовали эту ссуду еще в декабре 2025 года, однако затем Венгрия заблокировала процедурные решения. В Будапеште заявляют, что будут продолжать блокировать помощь до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти через территорию Украины, который прекратился после удара РФ по трубопроводу «Дружба» в конце января 2026 года.

