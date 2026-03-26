Назад 26.03.26, 10:18 ЕС не утвердил кредит Венгрии на 16 млрд евро на фоне спора из-за Украины Европейская комиссия отложила утверждение кредитного плана для Венгрии в рамках оборонной программы Security Action for Europe (SAFE) после того, как премьер-министр Виктор Орбан заблокировал предоставление помощи Украине. Об этом 25 марта сообщила польская радиостанция RMF24.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официально в Еврокомиссии заявляют, что продолжают рассматривать заявку Венгрии на кредит в размере 16 млрд евро и одобрят ее, когда план будет готов. В то же время, по информации RMF24 со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, ЕК не хочет выделять эту ссуду, поскольку Орбан, как утверждается, «нарушает принцип лояльного сотрудничества» и блокирует финансирование Украины, передает DW.

По данным радиостанции, в Еврокомиссии планировали заморозить заявку Будапешта по программе SAFE, которая направлена на быстрое усиление обороноспособности стран ЕС, еще в феврале 2026 года – до парламентских выборов в апреле. В Брюсселе, как сообщается, рассчитывают, что в Венгрии может смениться правительство.

На саммите ЕС 19 марта Орбан подтвердил вето на предоставление Украине кредита в 90 млрд евро в качестве военной помощи. Лидеры Евросоюза согласовали эту ссуду еще в декабре 2025 года, однако затем Венгрия заблокировала процедурные решения. В Будапеште заявляют, что будут продолжать блокировать помощь до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти через территорию Украины, который прекратился после удара РФ по трубопроводу «Дружба» в конце января 2026 года.