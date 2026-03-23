Цахкна: действия Венгрии угрожают безопасности Европейского Союза
По данным зарубежных СМИ, Венгрия уже много лет делится с Россией конфиденциальной информацией Европейского Союза. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, действия Венгрии напрямую угрожают европейской безопасности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.
Foto: AFP/Scanpix
Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на протяжении всей войны в Украине поддерживало связь с Москвой, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто делился с российским коллегой Сергеем Лавровым конфиденциальной информацией Европейского Союза, сообщило издание Washington Post.
