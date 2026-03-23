Цахкна: действия Венгрии угрожают безопасности Европейского Союза

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания Совета ЕС в понедельник, 23 февраля, выразила сожаление об отсутствии единогласной позиции среди стран-членов.