Тайное соглашение: аудиторов в Латвии подозревают в афере на 1,5 млн евро
На прошлой неделе полиция Латвии по делу Европейской прокуратуры задержала 21 человека. Среди них были и сотрудники ведущих аудиторских фирм Ernst & Young Baltic и PwC. Их подозревают в мошенничестве при ИТ-закупках на 1,5 млн евро.
Полиция Латвии в ходе масштабной операции задержала 21 человека. Латвийские СМИ сообщили, что среди них были и сотрудники ведущих аудиторских фирм Ernst & Young Baltic и PwC, которые якобы договорились, кто выиграет ИТ-тендер на 1,5 млн евро.
Расследование Европейской прокуратуры показало, что организованная группа заключила незаконное тайное соглашение, чтобы заранее определить, кто выиграет закупки как минимум по шести проектам в Латвии. Эти проекты финансировались Европейским фондом регионального развития на сумму до 1,5 млн евро.
