  • OMX Baltic−0,13%310,8
  • OMX Riga0,05%878,69
  • OMX Tallinn−0,28%2 055,75
  • OMX Vilnius0,22%1 353,74
  • S&P 5000,00%6 343,72
  • DOW 300,00%45 216,14
  • Nasdaq −0,73%20 794,64
  • FTSE 1000,84%10 213,47
  • Nikkei 225−1,58%51 063,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,1
  • 31.03.26, 14:10

Эстония опустилась на шестое место в еврозоне по инфляции

В марте годовая инфляция в Эстонии составила 3,3%, что стало шестым по величине показателем среди стран еврозоны. При этом средний уровень инфляции в валютном блоке вырос до 2,5%.
Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,4%.
  Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,4%.
  • Foto: Liis Treimann
По предварительным данным Eurostat, выше, чем в Эстонии, инфляция в марте была в Хорватии, Литве, Люксембурге, Словакии, а также в Латвии и Ирландии. Эстония с показателем 3,3% разделила шестое место с Грецией и Испанией. Самый низкий рост потребительских цен зафиксировали на Кипре и в Италии – по 1,5%, передает rus.err.ee.
Ускорение инфляции в еврозоне в марте в основном было связано с резким ростом цен на энергоносители. Если в феврале в этом секторе фиксировалось снижение на 3,1%, то в марте ожидается годовой рост на 4,9%. Рост цен в сфере услуг замедлился до 3,2%, продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,4%, а неэнергетические промышленные товары – на 0,5%.
В феврале Эстония занимала третье место в еврозоне по инфляции.

