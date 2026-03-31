Назад 31.03.26, 14:10 Эстония опустилась на шестое место в еврозоне по инфляции В марте годовая инфляция в Эстонии составила 3,3%, что стало шестым по величине показателем среди стран еврозоны. При этом средний уровень инфляции в валютном блоке вырос до 2,5%.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,4%.

Foto: Liis Treimann

По предварительным данным Eurostat, выше, чем в Эстонии, инфляция в марте была в Хорватии, Литве, Люксембурге, Словакии, а также в Латвии и Ирландии. Эстония с показателем 3,3% разделила шестое место с Грецией и Испанией. Самый низкий рост потребительских цен зафиксировали на Кипре и в Италии – по 1,5%, передает rus.err.ee.

Ускорение инфляции в еврозоне в марте в основном было связано с резким ростом цен на энергоносители. Если в феврале в этом секторе фиксировалось снижение на 3,1%, то в марте ожидается годовой рост на 4,9%. Рост цен в сфере услуг замедлился до 3,2%, продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,4%, а неэнергетические промышленные товары – на 0,5%.

В феврале Эстония занимала третье место в еврозоне по инфляции.