Назад 02.04.26, 10:57 Эксперт: airBaltic может сократить число рейсов из Таллинна Латвийская авиакомпания airBaltic, испытывающая финансовые трудности, может сократить число рейсов из Таллинна или Вильнюса, считает эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк. По его словам, Латвия вряд ли согласится уменьшать число рейсов из Риги.

Кукемельк сказал в интервью ERR, что кредит на 30 млн евро от латвийского правительства не решит долгосрочных проблем компании, а лишь помогает ей дойти до летнего сезона. «Этот кредит поможет им сейчас перейти в летний период», – отметил он. При этом, по оценке эксперта, airBaltic все равно нуждается в серьезной реструктуризации и дополнительном капитале примерно на 200 млн евро.

Если латвийское правительство все же решит вложить в авиакомпанию достаточно средств одновременно с реструктуризацией расходов, это произойдет за счет сокращения рейсов airBaltic в Эстонии и Литве. «Это означает, что, вероятно, будут сокращены рейсы из Таллинна и Вильнюса», – сказал Кукемельк.