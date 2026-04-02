Эксперт: airBaltic может сократить число рейсов из Таллинна

Кукемельк сказал в интервью
ERR, что кредит на 30 млн евро от латвийского правительства не решит долгосрочных проблем компании, а лишь помогает ей дойти до летнего сезона. «Этот кредит поможет им сейчас перейти в летний период», – отметил он. При этом, по оценке эксперта, airBaltic все равно нуждается в серьезной реструктуризации и дополнительном капитале примерно на 200 млн евро.
Если латвийское правительство все же решит вложить в авиакомпанию достаточно средств одновременно с реструктуризацией расходов, это произойдет за счет сокращения рейсов airBaltic в Эстонии и Литве. «Это означает, что, вероятно, будут сокращены рейсы из Таллинна и Вильнюса», – сказал Кукемельк.