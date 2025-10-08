Ryanair сократит количество рейсов из Таллинна на 40%

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, в настоящее время нет признаков того, что другие авиакомпании, кроме Air Baltic и Ryanair, начнут отменять рейсы. Деньги, полученные от продажи самолетов Nordica, Свет намерен направить на привлечение новых авиакомпаний в Таллиннский аэропорт.
Авиакомпания Ryanair объявила 10 октября, что с переходом на летнее расписание 2025 года полностью прекратит полеты из трех немецких аэропортов – Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, и на 60% сократит рейсы из Гамбурга, пишет Deutsche Welle.