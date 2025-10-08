Ryanair сократит количество рейсов из Таллинна на 40%

Свет: новых отмен пока не предвидится

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, в настоящее время нет признаков того, что другие авиакомпании, кроме Air Baltic и Ryanair, начнут отменять рейсы. Деньги, полученные от продажи самолетов Nordica, Свет намерен направить на привлечение новых авиакомпаний в Таллиннский аэропорт.