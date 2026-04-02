Назад 02.04.26, 17:02 Министерство финансов снизило прогноз экономического роста Согласно прогнозу Министерства финансов, в этом году экономика Эстонии вырастет на 2,3%, а если война США и Израиля затянется, то рост составит 0,8%.

«В экономике все шло к лучшему, но затем пришла война США и Израиля», – сказал руководитель отдела фискальной политики минфина Рауль Ляттемяэ (слева).

По сравнению с прогнозом, опубликованным осенью прошлого года, когда на 2026 год ожидался экономический рост на уровне 2,5%, в базовом прогнозе оценка снижена незначительно, сказал руководитель отдела фискальной политики министерства Рауль Ляттемяэ. Однако 0,8% в рисковом сценарии – уже заметно более низкий показатель.