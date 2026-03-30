Назад 30.03.26, 16:50 Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и нефтяные скважины в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции и нефтяные скважины в Иране, а также остров Харг, если переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке завершатся безрезультатно. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Philip Yabut

По словам Трампа, Вашингтон ведет «серьезные переговоры с новым и более разумным режимом» в Иране. С кем именно идут эти контакты, он не уточнил, передает «Медуза».

«Был достигнут большой прогресс, но, если по какой-либо причине сделка не будет достигнута в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно “открыт для бизнеса”, мы завершим наше прекрасное “пребывание” в Иране тем, что взорвем и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки!), которые мы намеренно еще не “трогали”», – написал Трамп.

Через остров Харг Иран экспортирует 90% своей нефти. Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает план оккупации или морской блокады острова. Потенциальный захват Харга рассматривается как один из способов давления на Иран с целью добиться разблокировки движения в Ормузском проливе. При этом, как утверждал собеседник, знакомый с позицией Белого дома, перед началом такой операции США понадобится около месяца, чтобы ослабить военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива.