Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,38%311,21
  • OMX Riga−0,71%878,28
  • OMX Tallinn−0,01%2 061,61
  • OMX Vilnius−0,03%1 350,73
  • S&P 5000,27%6 386,2
  • DOW 300,76%45 508,42
  • Nasdaq −0,04%20 939,51
  • FTSE 1001,61%10 127,96
  • Nikkei 225−2,79%51 885,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,11
  • 30.03.26, 16:50

Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и нефтяные скважины в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции и нефтяные скважины в Иране, а также остров Харг, если переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке завершатся безрезультатно. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, Вашингтон ведет «серьезные переговоры с новым и более разумным режимом» в Иране. С кем именно идут эти контакты, он не уточнил, передает «Медуза».
«Был достигнут большой прогресс, но, если по какой-либо причине сделка не будет достигнута в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно “открыт для бизнеса”, мы завершим наше прекрасное “пребывание” в Иране тем, что взорвем и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки!), которые мы намеренно еще не “трогали”», – написал Трамп.
Через остров Харг Иран экспортирует 90% своей нефти. Ранее сообщалось, что администрация Трампа разрабатывает план оккупации или морской блокады острова. Потенциальный захват Харга рассматривается как один из способов давления на Иран с целью добиться разблокировки движения в Ормузском проливе. При этом, как утверждал собеседник, знакомый с позицией Белого дома, перед началом такой операции США понадобится около месяца, чтобы ослабить военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Иллюстративное фото.
  • 28.03.26, 14:21
Биржевые трейдеры уверены: нефть достигнет исторического пика
Президент США Дональд Трамп.
  • 28.03.26, 13:32
Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО
Вашингтон, 28 марта 2026 года. Протест против политики Дональда Трампа.
  • 29.03.26, 11:27
В США прошли масштабные протесты против политики Трампа
Американские солдаты. Фото иллюстративное.
  • 29.03.26, 13:59
Пентагон рассматривает сценарии наземной операции в Иране
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.03.26, 16:23
Люксовый бизнес завершил масштабные сокращения и сменил руководителя
2
Новости
  • 28.03.26, 11:15
На шаг ближе к строительству АЭС в Эстонии. «Виру-Нигула умеет договариваться лучше, чем Трамп»
3
ТОП
  • 29.03.26, 13:48
ТОП 200 | ИТ-компании с самыми высокими зарплатами. У лидера – более 20 000 евро
4
Новости
  • 27.03.26, 13:12
Ресторан Pomo движется к банкротству
5
Новости
  • 27.03.26, 06:00
Пиво, демпинг и большие амбиции: как эстонская фирма разрушила финскую монополию
6
Новости
  • 29.03.26, 12:15
«Зимой на счету бывала однозначная сумма». Предприниматель развивает рыбный туризм на Эмайыги

Последние новости

Новости
  • 30.03.26, 20:00
Машиностроительное предприятие в Табивере перешло под контроль действующей команды и шведского инвестора
Новости
  • 30.03.26, 18:30
Игорь Таро: защита от дронов стоит полмиллиарда евро
Биржа
  • 30.03.26, 17:40
Coop Pank: при распределении облигаций в таблицах была допущена ошибка
Новости
  • 30.03.26, 17:16
Сергей Аникин ушел с поста технического директора Bolt спустя пять месяцев
Новости
  • 30.03.26, 16:50
Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и нефтяные скважины в Иране
Новости
  • 30.03.26, 16:00
Tuleva предлагает бонус за членство. Законность – на грани
Подсказка
  • 30.03.26, 15:47
С апреля смягчают правила работы на больничном в щадящем режиме без финансовых потерь
Новости
  • 30.03.26, 15:24
Манифест на 80 страниц: находящиеся под следствием криптобизнесмены обещают «пробудившимся» новый мир

Сейчас в фокусе

Средняя зарплата среди компаний ТОПа составила чуть более 5000 евро.
ТОП
  • 29.03.26, 13:48
ТОП 200 | ИТ-компании с самыми высокими зарплатами. У лидера – более 20 000 евро
Владелец Humala Kalabaas Нильс Ратт верит, что сможет превратить свое хобби в бизнес, который будет стабильно его кормить.
Новости
  • 29.03.26, 12:15
«Зимой на счету бывала однозначная сумма». Предприниматель развивает рыбный туризм на Эмайыги
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 28.03.26, 13:32
Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО
В ближайшее время банк Nordea планирует сократить 5% персонала.
Новости
  • 28.03.26, 13:46
Две профессии финсектора, которые первыми окажутся под ударом из-за ИИ
Новым исполнительным директором Bombay Group стала член правления компании Даяна Тийтсаар.
Новости
  • 27.03.26, 16:23
Люксовый бизнес завершил масштабные сокращения и сменил руководителя
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 28.03.26, 14:21
Биржевые трейдеры уверены: нефть достигнет исторического пика
На первый взгляд может показаться, что добавить в интернет-магазин кнопку возврата несложно, но для эстонских онлайн-продавцов это означает ИТ-доработки и дополнительные расходы.
Новости
  • 29.03.26, 13:34
Интернет-магазины столкнулись с затратным требованием: для оформления возврата должно быть достаточно нажатия кнопки
Система Workwear Flex использует цифровую идентификацию, например, чип-карту сотрудника, с помощью которой регистрируется выдача и возврат одежды. Таким образом у предприятия формируется реальное представление о том, как используется рабочая одежда и какова фактическая потребность в различных моделях и размерах.
  • KM
Content Marketing
  • 27.03.26, 13:05
Как сократить административную нагрузку и расходы, связанные с рабочей одеждой

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026