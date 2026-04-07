Назад 07.04.26, 16:53 США нанесли удары по иранскому острову Харг Иранское агентство Mehr сообщило о нескольких взрывах на острове Харг, через который проходит основной экспорт иранской нефти. В телеграм-канале агентства говорится, что «американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харг».

Журналист «Персидской службы Би-би-си» Фарзад Сейфикаран написал в соцсети X, что иранские СМИ сообщают «о мощных взрывах на острове Харг в результате израильского удара».

Позже агентство Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности, передало, что США нанесли удары по военным целям на острове Харг.

По данным NBC News , американские военные в ночь накануне атаковали десятки иранских военных объектов на острове. Как сообщил телеканалу американский чиновник, операция включала авиаудары по северной части острова и проходила без участия американских военных на земле. По его словам, нефтяная инфраструктура целью не была: удары пришлись по военным бункерам и складам, системам противовоздушной обороны, а также другим военным объектам.

Собеседник NBC News подчеркнул, что речь шла исключительно о военных целях и что многие из них США уже поражали ранее.

Остров Харг остается ключевым узлом иранского нефтяного экспорта. Ранее также сообщалось, что США рассматривали возможность установить контроль над Харгом, чтобы вынудить Иран разблокировать движение судов через Ормузский пролив.