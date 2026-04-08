В марте число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло
В марте Таллиннский аэропорт обслужил более 270 000 пассажиров, что на 2,4% больше, чем годом ранее, а в первом квартале – более 725 000 пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Кризис на Ближнем Востоке и колебания цен на авиационное топливо не оказали прямого влияния на авиасообщение Таллинна, и оно работает в обычном режиме, – пояснил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ. – Объем авиаперевозок сейчас растет в ожидаемом темпе, и спрос на полеты остается хорошим».
