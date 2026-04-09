«На самом деле очень тяжело». Транспортную компанию с 30-летней историей ожидает санация
Долговая нагрузка свыше 1 млн евро и возросшие расходы поставили в тяжелое положение транспортную компанию Rain Transport. В результате в отношении предприятия, проработавшего почти 34 года, была начата процедура санации.
В логистическом и транспортном секторе дела обстоят плохо: из Польши и Литвы пришли конкуренты с более дешевыми услугами, и местным приходится прилагать большие усилия, чтобы сохранить работу и выжить. Кроме того, зарплата в конвертах стала распространяться все шире.
Согласно данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата водителей грузовиков в Эстонии составляет 1187 евро. Однако всем известно, что ни одно предприятие не найдет водителя грузовика на зарплату ниже 1500 евро чистыми. Значит ли это, что зарплата в конвертах по-прежнему процветает?
Forus Takso – старейшая и крупнейшая таксомоторная компания Эстонии, предлагающая как современные услуги через приложение, так и классический сервис такси.Для корпоративных клиентов работает персональный менеджер, который помогает решать любые вопросы и обеспечивает индивидуальный подход. А для всех желающих круглосуточно доступен телефонный диспетчер – живой человек, который следит за тем, чтобы такси прибыло точно в нужное место и в нужное время.