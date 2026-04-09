Партнер девелоперской компании: роковым для Prisma стал Lidl
Для Prisma Peremarket, который вскоре станет продуктовым магазином Coop, роковым оказался приход в Эстонию немецкой сети дискаунтеров Lidl, считает партнер девелоперской компании Nuve Partners Лаури Хенно.
Хенно пояснил, что с приходом Lidl ситуация на рынке резко изменилась. Сеть с большим бюджетом скупала здания, перестраивала их под магазины и занимала удачные локации. В результате все хорошие места на рынке уже оказались заняты.
Будущее круглосуточных магазинов Prisma после перехода под контроль Coop остается под вопросом, поскольку окончательные решения по часам работы каждое местное подразделение будет принимать самостоятельно, пояснил глава Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
