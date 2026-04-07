Продажа Prisma усилит лидера рынка. «Это слегка подтолкнет цены вверх»

Решение Coop приобрести магазины Prisma конкурентов не удивляет. Существенного влияния на расстановку сил на рынке они не предсказывают, однако не исключают небольшого роста цен.
- Владелец Grossi Toidukaubad и OG Elektra Олег Гросс считает, что для работающих в Эстонии торговцев ситуация станет проще, но для потребителя это в некотором смысле потеря. Решение финского торгового концерна S-Grupp продать Prisma Peremarket его не удивило.
Foto: Andras Kralla
Владелец Grossi Toidukaubad и OG Elektra Олег Гросс до звонка журналистов не слышал, что Coop покупает магазины Prisma, но новость его не удивила: «А чему тут удивляться. Prisma несла большие убытки, и, видимо, владельцы уже не могут содержать ее здесь, поэтому пытаются найти решение, чтобы избавиться от убытков».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
SOK и Coop Eesti Keskühistu подписали договор, согласно которому Prisma Peremarket и ее 13 магазинов в Эстонии будут проданы Coop Eesti Keskühistu.
