Coop покупает магазины Prisma

SOK и Coop Eesti Keskühistu подписали договор, согласно которому Prisma Peremarket и ее 13 магазинов в Эстонии будут проданы Coop Eesti Keskühistu.
- Coop покупает Prisma, сделку еще должен одобрить Департамент конкуренции.
- Foto: Raul Mee
Сделку еще должен одобрить Департамент конкуренции Эстонии, и, как ожидается, это произойдет в течение 2026 года. «Надеемся, что получение разрешения пройдет гладко и как можно быстрее», – выразил надежду председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
