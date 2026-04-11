Назад 11.04.26, 15:20 Астронавты миссии «Артемида-2» завершили облет Луны и вернулись на Землю Космический корабль Orion, выполнивший облет Луны в рамках миссии NASA «Артемида-2», в ночь на субботу, 11 апреля, успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.

Foto: NASA

За трансляцией возвращения экипажа на YouTube-канале NASA следили более трех миллионов человек. Прямой эфир также велся на других площадках космического агентства, передает DW.

Во время полета был установлен новый рекорд самого дальнего удаления человека от Земли в истории. Астронавты отдалились от планеты на 407 000 км и побили прежний рекорд, установленный во время миссии «Аполлон-13» в 1970 году.

Корабль Orion с астронавтами NASA Ридом Уайсменом, Виктором Гловером и Кристиной Кук, а также астронавтом Канадского космического агентства Джереми Хансеном стартовал с восточного побережья США 1 апреля. Спустя пять дней, вечером 6 апреля, экипаж «Артемиды-2» завершил наблюдения за Луной и начал путь обратно на Землю.

Статья продолжается после рекламы

В ходе миссии участники полета, среди прочего, испытали новые скафандры, способные обеспечивать дыхание в автономном режиме до шести дней.