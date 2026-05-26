Назад РОССИЯ

26.05.26, 19:13 Госдума РФ разрешила арестовывать имущество уехавших из России граждан Государственная дума РФ во вторник, 26 мая, единогласно приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет судам арестовывать имущество уехавших из России граждан для обеспечения уплаты штрафов по ряду административных статей. Поправки должны вступить в силу 1 сентября.

Здание Государственной думы России.

Foto: Shutterstock

Речь идет более чем о 10 статьях Кодекса об административных правонарушениях. Многие из них могут применяться для преследования по политическим мотивам. Среди них – статьи о нарушении порядка деятельности «иноагента», производстве и распространении экстремистских материалов, распространении фейков и злоупотреблении свободой СМИ, участии в деятельности «нежелательных организаций», «дискредитации» армии РФ, а также о «публичном отождествлении действий и решений руководства СССР и нацистской Германии». В перечень также включено «мелкое хулиганство с особыми признаками», передает DW.

Из закона следует, что стоимость имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения исполнения административного наказания, в большинстве случаев не ограничивается размером штрафа. Исключения предусмотрены для дел по статьям о непредоставлении данных в Росфинмониторинг и «незаконном вознаграждении от имени юрлица».

В первую очередь взыскание будет обращено на деньги на счетах и вкладах. При их отсутствии взыскание может быть обращено на другое имущество. Госдума также разрешила арестовывать активы до окончательного решения по делу – в качестве обеспечения будущего штрафа. Ходатайство силовиков об аресте имущества судья должен будет рассмотреть не позднее следующего дня после его регистрации и без извещения владельца.

Статья продолжается после рекламы

13 мая российский парламент принял еще один закон, который существенно расширяет полномочия Владимира Путина по применению вооруженных сил за пределами страны. Согласно документу, президент РФ сможет задействовать армию для «защиты граждан РФ» в случае их ареста, задержания или уголовного преследования за рубежом – в частности, судами, действующими без участия России, или международными инстанциями, которые Москва не признает.

Ранее президент России мог отправить войска за границу только в ответ на решения, «противоречащие интересам РФ» или «основам публичного правопорядка» в стране. В Госдуме закон представили как меру «усиления защиты российских граждан от неправомерных действий недружественных иностранных государств».