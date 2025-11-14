Назад 14.11.25, 11:46 NASA успешно запустила беспилотную миссию на Марс Тяжелая ракета-носитель «Нью Гленн» вывела на околоземную орбиту два зонда-близнеца, которые направятся к Марсу для проведения исследований. Разработчик ракеты, американская аэрокосмическая корпорация Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, сообщила об успешном старте с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в четверг, 13 ноября.

Запуск ракеты «Нью Гленн» в рамках миссии EscaPade.

Foto: Reuters/Scanpix

Ракета «Нью Гленн» высотой почти 100 метров, которая была запущена с третьей попытки, несет зонды, разработанные частной компанией Rocket Lab по заказу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). В рамках беспилотной миссии EscaPade они будут изучать околопланетное пространство и историю климата Марса. Среди прочего речь идет о том, чтобы объяснить потерю Красной планетой атмосферы и воды, передает DW.

Цель миссии – «лучше понять влияние Солнца на прошлое и настоящее Марса», что может помочь «защитить будущих исследователей Марса от потенциально опасной космической погоды, когда они ступят на Красную планету», отмечает NASA.

Запуск ракеты «Нью Гленн» дважды приходилось откладывать из-за плохих погодных условий. В ходе первого коммерческого полета этой ракеты компании Blue Origin удалось добиться технического успеха: ее разгонная ступень, необходимая для запуска, после этого приземлилась, как и планировалось, на плавучей платформе в Атлантическом океане.

В миссии задействован конкурент SpaceX

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Нью Гленн» состоялся на фоне обострившейся конкуренции проекта Джеффа Безоса с компанией SpaceX Илона Маска, занимающей доминирующее положение на рынке космических полетов. И Blue Origin, и SpaceX стремятся отправить в космос большое количество спутников, запустить частные космические станции и начать регулярные полеты на Луну.

Тестовый запуск «Нью Гленн», разрабатываемой Blue Origin c 2016 года, был произведен в январе. Через 13 минут после старта ракета в соответствии с планом полета вывела на орбиту грузовой модуль, но затем не смогла сесть на платформу в Атлантике. 98-метровая ракета с многоразовой первой ступенью способна доставлять на околоземную орбиту до 45 тонн груза. По плану разработчиков, она должна выдерживать не меньше 25 пусков и после полетов в космос садиться на баржу.