Лишилась лицензии фирма, связанная с проблемным КСО. «Деньги клиентов заблокированы»

Ühisarveldused AS очень тесно связана с проблемным Тартуским кредитно-сберегательным обществом. Через Ühisarveldused проходили платежи КСО. Сервис использовался для проведения платежей, например, для выплаты процентов по облигациям, оплаты счетов или займов.
Суд счел, что деньги клиентов Ühisarveldused AS находятся под угрозой.
Находящаяся под угрозой лишения лицензии Ühisarveldused AS не может выплатить деньги своим клиентам. По данным Финансовой инспекции, большая часть их средств заблокирована в испытывающем трудности Тартуской кредитно-сберегательном обществе.
«У Тартуского кредитно-сберегательного общества очень мало времени, чтобы выйти из ситуации», – оценивает юрист Эрки Писуке, вокруг которого в последние полгода сплотились вкладчики. Они требуют семизначную сумму.
В понедельник Финансовая инспекция отозвала лицензию платежной компании Ühisarveldused AS, принадлежащей Тартускому кредитно-сберегательному обществу, однако суд приостановил решение надзорного органа на месяц.
