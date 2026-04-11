  • 11.04.26, 12:10

В Пакистане начинаются переговоры США и Ирана, Трамп предупредил о новых ударах при их провале

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану, если начинающиеся в Пакистане переговоры не приведут к соглашению.
Американская делегация прибыла на переговоры с Ираном в Исламабад.
По его словам, корабли перезаряжают «лучшим оружием из когда-либо созданных». «Если мы не заключим сделку, мы их применим – и применим очень эффективно», – сказал Трамп в интервью газете New York Post в пятницу, 10 апреля.
Он также отметил, что исход переговоров может проясниться уже в ближайшее время. «Мы узнаем примерно через 24 часа», – заявил Трамп. По его словам, Вашингтон сомневается в искренности иранской стороны. Президент США уверил, что иранские представители в личных разговорах говорят об отказе от ядерного оружия, а публично заявляют о желании продолжать обогащение урана, передает DW.
В Исламабад уже прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вместе с ним приехали спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главный экономист Белого дома Кевин Хасетт заявил в эфире Fox Business, что американская сторона «очень, очень надеется» на успех переговоров. По его словам, в Пакистан направлена «команда высшего класса для переговоров с иранцами», при этом у Вашингтона есть и резервные варианты действий.

Иранская делегация также прибыла в столицу Пакистана. Ее возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на требовании США передать около 450 килограммов высокообогащенного урана и полностью открыть Ормузский пролив для международного судоходства. Среди других ключевых тем – прекращение иранской поддержки региональных союзников, статус баллистической ракетной программы Ирана и требование Тегерана о снятии американских санкций. После прекращения бомбардировок через пролив прошло лишь незначительное количество судов.
По данным пакистанских дипломатических источников, переговоры должны начаться 11 апреля во второй половине дня по местному времени. Сначала делегации по отдельности встретятся с пакистанскими посредниками – премьер-министром Шехбазом Шарифом и верховным военным командующим, фельдмаршалом Асимом Мунером. После этого должны пройти прямые переговоры между представителями США и иранской делегацией.
На фоне подготовки к встрече продолжают звучать и военные сигналы. Отставной генерал армии США Джек Кин 10 апреля заявил, что американские вооруженные силы готовы установить контроль над Ормузским проливом. В эфире Fox News он сказал, что США способны открыть пролив и обеспечить защиту проходящим через него судам, а также установить «абсолютный воздушный заслон» над всем пространством пролива.
Трамп и ранее давал понять, что открытие Ормузского пролива является для Вашингтона одним из ключевых условий любого соглашения. Иран, в свою очередь, добивается признания своего права на контроль над проливом, а также требует прекращения всех военных операций в регионе и выплаты репараций за нанесенный стране ущерб.
В Пакистане начинаются переговоры США и Ирана, Трамп предупредил о новых ударах при их провале
