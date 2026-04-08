Две критические недели: сейчас в перемирие с Ираном верят только рынки

«Это полная победа», – подчеркнул Трамп в комментарии AFP, позже добавив в соцсетях, что США выполнили все военные цели.
Утренняя угроза Дональда Трампа во вторник стереть персидскую цивилизацию с лица земли к вечеру сменилась сообщением о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. По словам президента США, Ормузский пролив снова станет свободным, а вдобавок у всех появится возможность неплохо заработать на проходе через него.
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня менее чем за час до истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон приостанавливает «бомбардировки и нападения на Иран» на две недели после консультаций с Пакистаном при условии, что на тот же срок будет обеспечен беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.
Иранское агентство Mehr сообщило о нескольких взрывах на острове Харг, через который проходит основной экспорт иранской нефти. В телеграм-канале агентства говорится, что «американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харг».
ОАЭ, Бахрейн и Кувейт сообщили о новых атаках со стороны Ирана на объекты инфраструктуры с применением дронов и ракет. Власти этих стран заявили, что большинство возникших пожаров уже ликвидировано. О пострадавших ни в Абу-Даби, ни в Манаме, ни в Эль-Кувейте не сообщали.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции и нефтяные скважины в Иране, а также остров Харг, если переговоры о прекращении войны на Ближнем Востоке завершатся безрезультатно. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
