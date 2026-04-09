Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,4%314,56
  • OMX Riga0,22%877,21
  • OMX Tallinn0,7%2 095,34
  • OMX Vilnius1,45%1 395,79
  • S&P 5002,51%6 782,81
  • DOW 302,85%47 909,92
  • Nasdaq 2,8%22 634,99
  • FTSE 100−0,24%10 583,77
  • Nikkei 225−0,73%55 895,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,88
  • OMX Baltic0,4%314,56
  • OMX Riga0,22%877,21
  • OMX Tallinn0,7%2 095,34
  • OMX Vilnius1,45%1 395,79
  • S&P 5002,51%6 782,81
  • DOW 302,85%47 909,92
  • Nasdaq 2,8%22 634,99
  • FTSE 100−0,24%10 583,77
  • Nikkei 225−0,73%55 895,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,88
  • 09.04.26, 10:43

Израиль ударил по Ирану, Ормузский пролив вновь закрыт

Израиль нанес массированные авиаудары по Ливану, после чего поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» заявила о новых ударах по Израилю. По данным министерства здравоохранения Ливана, погибли не менее 182 человек. Генсек ООН осудил атаку и предупредил, что эскалация ставит под угрозу перемирие между США и Ираном.
9 апреля 2026 года. Последствия израильских авиаударов, нанесенных 8 апреля по району Аль-Мазраа на юге Бейрута.
  • 9 апреля 2026 года. Последствия израильских авиаударов, нанесенных 8 апреля по району Аль-Мазраа на юге Бейрута.
  • Foto: AFP
Поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» заявила, что продолжит наносить удары по Израилю после массированных израильских авиаударов по Ливану. В ночь на четверг, 9 апреля, в ответ на, как утверждает движение, «нарушение перемирия» Израилем «Хезболла» обстреляла кибуц Манара на севере Израиля. В заявлении группировки говорится, что удары по Израилю будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится «израильско-американская агрессия», передает DW.
Израиль ранее нанес массированные удары по целям в Ливане, в том числе в Бейруте, а также на востоке и юге страны. Представитель израильской армии сообщил, что в течение десяти минут были атакованы более 100 командных центров и военных баз «Хезболла». По его словам, в операции участвовали около 50 истребителей. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее «самом массированном ударом» по «Хезболла» с сентября 2024 года.
Ливанские источники в службах безопасности сообщали более чем о 150 ударах. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате атак погибли не менее 182 человек, еще около 890 получили ранения. Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что удары пришлись по густонаселенным жилым районам и унесли жизни безоружных мирных жителей в нескольких регионах, особенно в Бейруте. Ливанский Красный Крест сообщил, что на дорогах работают более 100 машин скорой помощи, доставляющих раненых в больницы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил удары, назвав их «массированными атаками», в результате которых «были убиты и ранены сотни мирных жителей, в том числе дети», а также повреждена гражданская инфраструктура. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «продолжающаяся военная активность в Ливане представляет серьезную угрозу для перемирия и усилий по достижению прочного и всеобъемлющего мира в регионе». Гутерриш призвал стороны «немедленно прекратить боевые действия», подчеркнув, что военного решения конфликта не существует.
На фоне этих событий США заявили, что договоренности о прекращении огня с Ираном не распространяются на Ливан. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что речь идет о «вполне обоснованном недопонимании». «Иранцы решили, что прекращение огня включает в себя Ливан, но это не так. Мы никогда не давали таких обещаний», – заявил он. По словам Вэнса, Израиль при этом «фактически предложил пойти на некоторое самоограничение в Ливане», чтобы способствовать успеху переговоров об окончании войны против Ирана.
После израильских ударов Тегеран, по сообщению агентства Fars, вновь де-факто прекратил проход судов через Ормузский пролив. Агентство также сообщило, что Иран рассматривает возможность выхода из перемирия с США. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа, менее чем за сутки были нарушены три из десяти пунктов иранского плана окончания войны. Помимо ударов по «Хезболла», Тегеран отнес к нарушениям обнаруженный над территорией страны беспилотник, а также заявления о дальнейшем противодействии иранской ядерной программе.
Израиль, со своей стороны, дал понять, что намерен продолжать операции против «Хезболла», несмотря на двухнедельное прекращение огня в войне против Ирана. Власти страны подчеркивают, что перемирие не распространяется на боевые действия в Ливане. Кац заявил, что Израиль добивается «разграничения театров военных действий в Иране и Ливане, чтобы изменить ситуацию в Ливане и устранить угрозу для жителей севера».
