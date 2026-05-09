Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая и предусматривать полную приостановку боевых действий.
Трамп написал в соцсети Truth Social, что эти даты связаны с памятными мероприятиями по случаю Дня Победы. Он отметил, что значение этой даты важно не только для России, но и для Украины, которая также сыграла значительную роль во Второй мировой войне.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По словам предпринимателя Рейно Юхансоо, «староевропейская» оптика Крастева не позволяет ему увидеть, что реальный центр силы давно сместился на восток и север. Об этом он пишет в своем ответе на геополитический анализ болгарского политолога Ивана Крастева.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.