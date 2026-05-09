09.05.26, 10:02 Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая и предусматривать полную приостановку боевых действий.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что эти даты связаны с памятными мероприятиями по случаю Дня Победы. Он отметил, что значение этой даты важно не только для России, но и для Украины, которая также сыграла значительную роль во Второй мировой войне.