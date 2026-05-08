Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,61%316,75
  • OMX Riga−0,23%881,48
  • OMX Tallinn−0,21%2 122,05
  • OMX Vilnius0,06%1 460,43
  • S&P 5000,84%7 398,93
  • DOW 300,02%49 609,16
  • Nasdaq 1,71%26 247,08
  • FTSE 100−0,43%10 233,07
  • Nikkei 225−0,19%62 713,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,57
Передовица ДВ: кто следит за следящими?

Государство следит за гражданами – это ни для кого не секрет и, в разумных пределах, норма. Но когда данные о самой слежке непрозрачны, а прокуратура выборочно демонстрирует доказательства, возникает закономерный вопрос: кто-то в этой стране следит за следящими?
Честность при сборе и предъявлении доказательств, прозрачность при отчетах чиновников – это минимум, на котором держится правовое государство.
  Честность при сборе и предъявлении доказательств, прозрачность при отчетах чиновников – это минимум, на котором держится правовое государство.
  • Foto: Алена Ценно
Вроде выглядит как буря в стакане воды или анекдот: депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд и министр внутренних дел Игорь Таро публично поспорили о данных слежки, которые МВД якобы засекретило. Конфликт разгорелся на ровном месте: оба его участника в итоге подтвердили, что данные давным-давно опубликованы и находятся в открытом доступе. Министр, судя по всему, в момент вопроса попросту не знал об этом – и вместо признания предпочел уйти в сторону, заявив, что «все, что произносится в тайной комнате, должно оставаться тайной». По мнению Кальюлайда, в развитых западных демократиях глава МВД, пытавшийся засекретить общедоступные данные, уже подал бы в отставку.
