09.05.26, 09:00 Передовица ДВ: кто следит за следящими? Государство следит за гражданами – это ни для кого не секрет и, в разумных пределах, норма. Но когда данные о самой слежке непрозрачны, а прокуратура выборочно демонстрирует доказательства, возникает закономерный вопрос: кто-то в этой стране следит за следящими?

Честность при сборе и предъявлении доказательств, прозрачность при отчетах чиновников – это минимум, на котором держится правовое государство.

Foto: Алена Ценно

Вроде выглядит как буря в стакане воды или анекдот: депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд и министр внутренних дел Игорь Таро публично поспорили о данных слежки, которые МВД якобы засекретило. Конфликт разгорелся на ровном месте: оба его участника в итоге подтвердили, что данные давным-давно опубликованы и находятся в открытом доступе. Министр, судя по всему, в момент вопроса попросту не знал об этом – и вместо признания предпочел уйти в сторону, заявив, что «все, что произносится в тайной комнате, должно оставаться тайной». По мнению Кальюлайда, в развитых западных демократиях глава МВД, пытавшийся засекретить общедоступные данные, уже подал бы в отставку.