Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
Расположенное на острове Муху поместье Пядасте, одним из владельцев которого является Имре Соояэр, закрывается. На мызе функционировал в том числе ресторан Alexander, включенный в эстонский гид Michelin.
Michelin Guide Estonia в 2025 году отметил 43 ресторана по всей стране – на восемь больше, чем годом ранее. Ресторан 180° by Matthias Diether сохранил свои две звезды, а NOA Chef's Hall – одну звезду, пишет ERR.
