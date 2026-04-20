20.04.26, 10:45 Нефть растет из-за напряженности вокруг Ирана, фьючерсы на акции снижаются Обострившаяся в выходные напряженность между США и Ираном сделала инвесторов осторожнее, цена на нефть резко выросла, а фьючерсы на фондовые индексы пошли вниз.

Нефть Brent подорожала на 5,5% – до 95,35 доллара за баррель. Поводом для роста, в частности, стал инцидент, в рамках которого ВМС США конфисковали иранское судно, в то время как Тегеран открыл огонь в направлении кораблей и вновь ввел меры контроля в Ормузском проливе.