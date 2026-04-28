28.04.26, 12:22 Цена на нефть вновь поднялась выше 110 долларов Цена сырой нефти продолжила многодневный рост, превысив отметку 110 долларов за баррель. Дипломатический тупик может еще сильнее поддержать рост цен.

За последнюю неделю стоимость нефти резко выросла, и, по оценке аналитиков, рост цен продолжится, поскольку значительная часть мировой добычи нефти по-прежнему не может проходить через Ормузский пролив. Фото иллюстративное.

Нефть дорожает седьмой день подряд, поскольку мирные переговоры между США и Ираном снова зашли в тупик, а стратегически важный Ормузский пролив остается фактически закрытым для торговли энергоресурсами. По оценке Международного энергетического агентства (IEA), конфликт, который длится уже девятую неделю, вызвал крупнейший в истории шок в сфере энергоснабжения.