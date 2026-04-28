Цена на нефть вновь поднялась выше 110 долларов

За последнюю неделю стоимость нефти резко выросла, и, по оценке аналитиков, рост цен продолжится, поскольку значительная часть мировой добычи нефти по-прежнему не может проходить через Ормузский пролив. Фото иллюстративное.
Foto: Reuters/Scanpix
Нефть дорожает седьмой день подряд, поскольку мирные переговоры между США и Ираном снова зашли в тупик, а стратегически важный Ормузский пролив остается фактически закрытым для торговли энергоресурсами. По оценке Международного энергетического агентства (IEA), конфликт, который длится уже девятую неделю, вызвал крупнейший в истории шок в сфере энергоснабжения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более поздний этап. Об этом в понедельник, 27 апреля, написало издание Axios со ссылкой на двух неназванных информированных собеседников.
Журнал для инвесторов International Investor Magazine выбрал финтех-руководителя года в Европе. Премии«FinTech CEO of the Year – Europe 2026»удостоился основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас, а возглавляемая им компания была отмечена титулом «Most Innovative Credit Provider – Europe 2026».