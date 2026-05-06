Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%318,34
  • OMX Riga−0,17%881,2
  • OMX Tallinn0,1%2 125,01
  • OMX Vilnius0,3%1 451,98
  • S&P 5001,14%7 342,12
  • DOW 301,02%49 802,01
  • Nasdaq 1,56%25 720,12
  • FTSE 1002,15%10 438,66
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,84
  • OMX Baltic0,01%318,34
  • OMX Riga−0,17%881,2
  • OMX Tallinn0,1%2 125,01
  • OMX Vilnius0,3%1 451,98
  • S&P 5001,14%7 342,12
  • DOW 301,02%49 802,01
  • Nasdaq 1,56%25 720,12
  • FTSE 1002,15%10 438,66
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,84

«Это может быть заявкой для постепенного распада ОПЕК». Стоит ли ожидать устойчивого падения цен на нефть?

На нефтяном рынке турбулентно. Эксперты полагают, что, если устойчивое удешевление топлива и произойдет, то точно не сразу. Некоторые из них предрекают грядущий распад нефтяного картеля, из которого на днях вышли Объединенные Арабские Эмираты.
Цены на нефть взлетели из-за конфликта в Иране.
  • Цены на нефть взлетели из-за конфликта в Иране.
  • Foto: QiuJiu Song / Alamy / Scanpix
По словам эксперта Райво Варе, ОАЭ над этим шагом раздумывали уже несколько лет, и сейчас представился самый удобный (с политической точки зрения) момент.

Давно пора, чего тянуть?

«ОАЭ уже сегодня в состоянии добывать и продавать на 1,5 миллиона баррелей нефти больше, чем квота, которую ей выделяет картель», – поясняет Варе выгоду такого шага для Объединенных Арабских Эмиратов.
«Нефть у них хорошая, и Эмираты в состоянии ее вывести на спотовые рынки и получать там лучшие условия. К тому же, ОАЭ может гораздо быстрее открывать и закрывать месторождения. Это Иран с Ираком не могут себе позволить закрыть скважины (не говоря уже о России – там вообще будет катастрофа), а в ОАЭ ситуация другая. Поэтому от выхода из ОПЕК Эмираты выигрывают в деньгах – а также в свободе. К тому же, у них есть и “денежный мешок” в виде национальных суверенных фондов, объем активов которых составляет 1,2 триллиона долларов (все эти деньги получены от продаж нефти»), – объясняет Варе, почему именно ОАЭ решили выйти из ОПЕК, а не какая-либо из других стран картеля.

Статья продолжается после рекламы

«Почему сейчас самый благоприятный момент? Огромная нехватка нефти, и все пытаются получить ее любыми путями, поэтому ОПЕК не может сейчас чем-либо Эмиратам пригрозить. К тому же, у них накопились серьезные противоречия с саудовцами – в первую очередь, из-за прокси-войны в Йемене, где саудовцы заставили Эмираты покинуть территорию этой страны. Да и иранский конфликт и обстрелы показали, что членство в ОПЕК еще ничего не гарантирует – Иран же тоже входит в картель».
Варе отмечает, что отличие нынешней ситуации от того, что было, скажем, 20 лет назад, заключается в том, что Объединенные Арабские Эмираты перестали бояться своих соседей из Саудовской Аравии.
«А я еще помню, как лет двадцать назад Эмираты закупили 1500 танков. Я еще думал тогда: зачем? Против Ирана намерены обороняться? Нет: все эти танки в итоге оказались “зарыты” на западной границе – настолько непростые у них отношения», – отметил эксперт.

Последний член картеля выключает свет

По мнению ведущего эксперта Европейского центра анализа и стратегий Владислава Иноземцева, время картелей прошло, и ОПЕК – последний реликт уже давно ушедшей эпохи.
«В тот момент, когда создавалась ОПЕК, создание картелей было обычным делом: тогда же создавались никелевый, медный картели. Вот только они уже давно умерли – держится только нефтяной», – напоминает он.
Эксперт не исключает, что и ОПЕК в итоге повторит судьбу других аналогичных картелей, и выход Объединенных Арабских Эмиратов станет началом этого процесса. «Это может быть большой заявкой на постепенный распад организации в целом, – считает Иноземцев. – ОПЕК и так производит меньше половины мировой нефти (36% – прим. ред.), а если еще одна-две страны выйдут, картель станет совсем маргинальным. Если запустятся процессы распада организации, он может стать неконтролируемым».
В то же время Иноземцев не считает, что выход ОАЭ хоть как-либо повлияет на цены на нефть – в краткосрочной перспективе.
«Эмираты производят где-то 12% всей нефти в ОПЕК, что немало и будет иметь значение, даже если просто выльется на рынок и будет подлежать свободной продаже без учета квот», – говорит он.

Горячие новости

  • 03.05.26, 14:02
Охота за водителями: новым трендом в Европе стал наем дальнобойщиков из Бразилии
Бразильские водители добрались уже до Латвии и Литвы
  • 03.05.26, 10:43
Компания, стабильно начислявшая дивиденды, прекратила выплаты собственникам
  • 04.05.26, 08:49
Криптовалюта и квартиры на сотни миллионов арестованы. Криптомиллионеры бьются в суде
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Статья продолжается после рекламы

«Вот только влияние это наступит “как-нибудь” “когда-нибудь” (скажем, лет через пять). Любой, кто будет говорить, что выход ОАЭ повлияет на цены на нефть прямо сейчас, немножко балабол, – убежден Иноземцев. – Ну, нарастит ОАЭ добычу – какое это имеет значение в ситуации, когда если все сейчас застряли в Ормузском проливе и на цены влияют внешнеполитические факторы?»
Он также обращает внимание на то, что Объединенные Арабские Эмираты давно начали слезать с нефтяной иглы и добились в этой области больших успехов (например, крупнейшим налогоплательщиком страны сейчас являются не нефтяные концерны, а авиакомпания Emirates), и наращивание нефтедобычи – для них не самоцель.
«Выход ОАЭ из ОПЕК имел бы гораздо большее значение, если бы Эмираты смогли стать расшивкой бутылочного горлышка Ормузского пролива – а такая возможность у них есть. Эмираты частично занимают Оманский залив, и если бы они провели туда трубопровод, то танкеры можно было бы выводить в Индийский океан напрямую, никак не завися от Ирана. И если к этому трубопроводу от нужды подключатся все остальные, это могло бы быть гейм чейнджером», – рассуждает Иноземцев.
«Но здесь есть две проблемы. Первая – техническая и решаемая: рельеф. Провести масштабные нефтепроводы через горы достаточно тяжело. Более существенным препятствием являются внутренние противоречия между странами Персидского залива», – предостерегает Иноземцев.

Отродясь такого не было, и вот опять то же самое!

«Это самый крупный выход из ОПЕК в истории картеля, – отмечает преподаватель Института права Таллиннского технического университета Джавад Кейпур. – ОАЭ добывали 3,6-3,8 миллиона баррелей в сутки и имеют потенциальную возможность нарастить этот объем до 4,5 миллиона, а по словам министра энергетики аль-Мазруи – и вовсе до 5 миллионов. Когда Катар выходил из ОПЕК в 2019 году, Эквадор в 2020, а Ангола два года назад, речь шла о меньших объемах – не больше миллиона баррелей в сутки. Поэтому событие такого масштаба может привести к серьезным трениям внутри картеля».
Однако Кейпур не верит в то, что выход ОАЭ станет «началом конца» для ОПЕК и отмечает, что картель хоронят уже довольно давно.
«Такого рода прогнозы уже давно звучат со стороны стран-импортеров: Европы, Канады, США. В прогнозах о развале ОПЕК нет ничего нового. Особенно активно так говорили во время первого президентства Трампа. Я как-то был научным руководителем у одного студента, который исследовал вопрос, могут ли США, Россия и Саудовская Аравия образовать триаду, которая бы по общей добыче (32 миллиона баррелей в сутки) не уступала ОПЕК. Так вот, даже мой студент показал, насколько эта идея далека от реальной жизни, – говорит он. – Но совсем исключать возможность развала картеля я бы не стал – очень уж неопределенные сейчас времена».

Медленно – и все стадо

По мнению международного эксперта в области санкций и стран СНГ Джорджа Волошина, уход ОАЭ из ОПЕК приведет к падению цен на нефть и бензин – но не сразу.

Статья продолжается после рекламы

«Пока ключевые логистические пути в регионе остаются заблокированными из-за военного конфликта, немедленного обвала цен не произойдет, так как предложение физически ограничено. Однако, как только ситуация нормализуется, ОАЭ могут вывести на рынок дополнительно до 1 миллиона баррелей в сутки, что неизбежно создаст избыток предложения и начнет тянуть мировые цены вниз. Для потребителей это может означать постепенное снижение стоимости бензина в среднесрочной перспективе», – говорит он, добавляя, что такое положение дел создаст дополнительные проблемы для стран-экспортеров (вроде России) и чревато снижением дохода.
Уход ОАЭ из ОПЕК Волошин считает беспрецедентным, но не считает, что примеру Эмиратов последуют другие страны картеля.
«Большинство других участников ОПЕК просто не могут позволить себе такой шаг. Многие страны картеля технически не способны быстро нарастить добычу или, наоборот, критически зависят от высоких цен, которые поддерживает альянс и которые необходимы для выживания их бюджетов. ОАЭ же обладают уникальной финансовой “подушкой” и низкой себестоимостью добычи, что позволяет им диктовать свои условия и действовать самостоятельно, не опасаясь краткосрочной волатильности», – поясняет он.
По мнению Волошина, боевые действия в Иране стали лишним стимулом для ОАЭ выйти из картеля именно сейчас.
«Ситуация вокруг Ирана стала мощным катализатором, ускорившим процесс, который назревал годами. Военные действия и угрозы инфраструктуре ОАЭ сделали пребывание в одном союзе с Ираном (который также является членом ОПЕК) политически трудно объяснимым для Абу-Даби. Это позволило Эмиратам подкрепить экономические мотивы необходимостью защиты национального суверенитета и безопасности. Так что в каком-то смысле иранский кризис сыграл им на руку», – рассуждает Волошин.
С момента начала военного конфликта цены на нефть марки Brent выросли на 55% (с 72 до 120 долларов за баррель), после чего откатились до нынешних 102 долларов за баррель.
Главной причиной роста цен стало закрытие Ираном (а затем и Соединенными Штатами) Ормузского пролива. Цены волатильны: резкие взлеты и падения нефтяных фьючерсов вызывают внешнеполитические новости, такие как блокировка или разблокировка Ормузского пролива, прекращение огня или военное нападение на суда со стороны Ирана или США.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Американские фондовые рынки, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, продолжают двигаться вверх.
  • 02.05.26, 12:32
Nasdaq впервые в истории преодолел отметку в 25 000 пунктов
В августе на полную мощность должен выйти новый завод сланцевого масла Eesti Energia — с его запуском компания обойдет VKG и станет крупнейшим производителем масла в Эстонии.
  • 30.04.26, 18:17
Война в Иране принесла Eesti Energia нежданную прибыль — и проблемы с поставками
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что операция «Эпическая ярость» и наступательные действия США против Ирана завершены.
  • 06.05.26, 10:18
США объявили о завершении наступательной операции против Ирана
Команда экономистов Swedbank во главе с Тыну Мертсина снизила ожидания по росту экономики Эстонии.
  • 06.05.26, 12:46
Swedbank снизил прогноз экономического роста: «Более высокие цены на энергию ускоряют инфляцию»
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.05.26, 14:02
Охота за водителями: новым трендом в Европе стал наем дальнобойщиков из Бразилии
Бразильские водители добрались уже до Латвии и Литвы
2
Новости
  • 05.05.26, 06:00
Автомобильный налог скрывает дополнительные расходы для владельцев машин из третьих стран
3
Новости
  • 05.05.26, 13:58
Банкротство бизнеса электросамокатов Tuul может завершиться ничем: на счету – 1600 евро, а долги перед инвесторами – миллионы
4
Эпицентр
  • 04.05.26, 08:49
Криптовалюта и квартиры на сотни миллионов арестованы. Криптомиллионеры бьются в суде
5
Новости
  • 03.05.26, 10:43
Компания, стабильно начислявшая дивиденды, прекратила выплаты собственникам
6
Новости
  • 05.05.26, 15:06
Миллионное дело, связанное с Kalevi Panorama, вернули в суд

Последние новости

Новости
  • 06.05.26, 19:11
Датская пара покупает дом с помощью финансового плана, составленного GPT-чатом
Новости
  • 06.05.26, 18:24
«Постоянная неплатежеспособность»: металлообработчик близок к банкротству
Новости
  • 06.05.26, 17:37
Европейский центробанк прогнозирует ускорение роста зарплат
Новости
  • 06.05.26, 16:37
«Это может быть заявкой для постепенного распада ОПЕК». Стоит ли ожидать устойчивого падения цен на нефть?
Новости
  • 06.05.26, 15:36
Ikea впервые за 40 лет закрывает магазин
Новости
  • 06.05.26, 14:12
Utilitas планирует участвовать в крупном гостендере на газовую электростанцию. «Объем стал неожиданностью»
Mнения
  • 06.05.26, 14:10
Почему эстонская экономика не растет?
Биржа
  • 06.05.26, 13:01
Эстония выпустит новые гособлигации, дверь откроется и для розничных инвесторов

Сейчас в фокусе

Дмитрий Рыженков недавно получил долгожданный автомобиль из США, но после оформления всех необходимых сертификатов для регистрации в Эстонии его ждал неприятный сюрприз: регистрационный сбор и налог оказались на несколько тысяч евро выше, чем он рассчитывал. Но в отличие от многих других заложников ситуации Дмитрию повезло.
Новости
  • 05.05.26, 06:00
Автомобильный налог скрывает дополнительные расходы для владельцев машин из третьих стран
Юрий Петров, который ранее руководил компанией Tycoon, стоящей за девелоперским проектом Kalevi Panorama, борется в суде с требованием своего бывшего работодателя. Петрову также принадлежало 20% компании.
Новости
  • 05.05.26, 15:06
Миллионное дело, связанное с Kalevi Panorama, вернули в суд
«Пока не знаю зачем, но посмотрим!» – ответил Кристьян Марусте на вопрос судьи, готов ли он к рассмотрению дела о банкротстве.
Новости
  • 05.05.26, 13:58
Банкротство бизнеса электросамокатов Tuul может завершиться ничем: на счету – 1600 евро, а долги перед инвесторами – миллионы
Кризис в НАТО, американский президент, живущий сегодняшним днем, и Россия, готовая к войне, – все это складывается в картину, которая особенно опасна именно для европейской обороны.
Новости
  • 04.05.26, 18:37
Эксперт по геополитике: Путин присматривается к окну возможностей для атаки на Европу
Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер был переизбран на эту должность два месяца назад. По его словам, он взвешивал, выдвигаться ли снова, но в итоге решил баллотироваться.
Новости
  • 04.05.26, 17:24
Борец с отмыванием денег о приговоре главарю мошенников: я за более суровое наказание
Бывшие деловые партнеры Антон Альтемент (слева), Иван Турыгин (в центре) и Сергей Потапенко позировали для Äripäev в 2018 году, когда вместе создавали криптобанк Polybius. Теперь Альтемент конфликтует с бывшими партнерами, а в той же самой фирме идет спор, приведший к требованию о банкротстве другой компании Турыгина и Потапенко.
Эпицентр
  • 04.05.26, 08:49
Криптовалюта и квартиры на сотни миллионов арестованы. Криптомиллионеры бьются в суде
Прогноз Alphabet на этот год предусматривает капитальные расходы до 190 млрд долларов – это больше, чем инвестиции за последние три года вместе взятые.
Биржа
  • 05.05.26, 11:52
Alphabet возвращается на европейский рынок облигаций
В 2025 году покупатели приобрели в торговой сети в общей сложности 21,4 миллиона килограммов фруктов и овощей, из которых самыми популярными были бананы, арбузы и развесной картофель. За первые три месяца этого года уже продано более 5 миллионов килограммов свежих плодов.
  • KM
Content Marketing
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026