06.05.26, 16:37 «Это может быть заявкой для постепенного распада ОПЕК». Стоит ли ожидать устойчивого падения цен на нефть? На нефтяном рынке турбулентно. Эксперты полагают, что, если устойчивое удешевление топлива и произойдет, то точно не сразу. Некоторые из них предрекают грядущий распад нефтяного картеля, из которого на днях вышли Объединенные Арабские Эмираты.

Цены на нефть взлетели из-за конфликта в Иране.

Foto: QiuJiu Song / Alamy / Scanpix

По словам эксперта Райво Варе, ОАЭ над этим шагом раздумывали уже несколько лет, и сейчас представился самый удобный (с политической точки зрения) момент.

Давно пора, чего тянуть?

«ОАЭ уже сегодня в состоянии добывать и продавать на 1,5 миллиона баррелей нефти больше, чем квота, которую ей выделяет картель», – поясняет Варе выгоду такого шага для Объединенных Арабских Эмиратов.

«Нефть у них хорошая, и Эмираты в состоянии ее вывести на спотовые рынки и получать там лучшие условия. К тому же, ОАЭ может гораздо быстрее открывать и закрывать месторождения. Это Иран с Ираком не могут себе позволить закрыть скважины (не говоря уже о России – там вообще будет катастрофа), а в ОАЭ ситуация другая. Поэтому от выхода из ОПЕК Эмираты выигрывают в деньгах – а также в свободе. К тому же, у них есть и “денежный мешок” в виде национальных суверенных фондов, объем активов которых составляет 1,2 триллиона долларов (все эти деньги получены от продаж нефти»), – объясняет Варе, почему именно ОАЭ решили выйти из ОПЕК, а не какая-либо из других стран картеля.

«Почему сейчас самый благоприятный момент? Огромная нехватка нефти, и все пытаются получить ее любыми путями, поэтому ОПЕК не может сейчас чем-либо Эмиратам пригрозить. К тому же, у них накопились серьезные противоречия с саудовцами – в первую очередь, из-за прокси-войны в Йемене, где саудовцы заставили Эмираты покинуть территорию этой страны. Да и иранский конфликт и обстрелы показали, что членство в ОПЕК еще ничего не гарантирует – Иран же тоже входит в картель». Варе отмечает, что отличие нынешней ситуации от того, что было, скажем, 20 лет назад, заключается в том, что Объединенные Арабские Эмираты перестали бояться своих соседей из Саудовской Аравии. «А я еще помню, как лет двадцать назад Эмираты закупили 1500 танков. Я еще думал тогда: зачем? Против Ирана намерены обороняться? Нет: все эти танки в итоге оказались "зарыты" на западной границе – настолько непростые у них отношения», – отметил эксперт. Последний член картеля выключает свет По мнению ведущего эксперта Европейского центра анализа и стратегий Владислава Иноземцева, время картелей прошло, и ОПЕК – последний реликт уже давно ушедшей эпохи. «В тот момент, когда создавалась ОПЕК, создание картелей было обычным делом: тогда же создавались никелевый, медный картели. Вот только они уже давно умерли – держится только нефтяной», – напоминает он. Эксперт не исключает, что и ОПЕК в итоге повторит судьбу других аналогичных картелей, и выход Объединенных Арабских Эмиратов станет началом этого процесса. «Это может быть большой заявкой на постепенный распад организации в целом, – считает Иноземцев. – ОПЕК и так производит меньше половины мировой нефти (36% – прим. ред.), а если еще одна-две страны выйдут, картель станет совсем маргинальным. Если запустятся процессы распада организации, он может стать неконтролируемым». В то же время Иноземцев не считает, что выход ОАЭ хоть как-либо повлияет на цены на нефть – в краткосрочной перспективе. «Эмираты производят где-то 12% всей нефти в ОПЕК, что немало и будет иметь значение, даже если просто выльется на рынок и будет подлежать свободной продаже без учета квот», – говорит он.

«Вот только влияние это наступит “как-нибудь” “когда-нибудь” (скажем, лет через пять). Любой, кто будет говорить, что выход ОАЭ повлияет на цены на нефть прямо сейчас, немножко балабол, – убежден Иноземцев. – Ну, нарастит ОАЭ добычу – какое это имеет значение в ситуации, когда если все сейчас застряли в Ормузском проливе и на цены влияют внешнеполитические факторы?»

Он также обращает внимание на то, что Объединенные Арабские Эмираты давно начали слезать с нефтяной иглы и добились в этой области больших успехов (например, крупнейшим налогоплательщиком страны сейчас являются не нефтяные концерны, а авиакомпания Emirates), и наращивание нефтедобычи – для них не самоцель.

«Выход ОАЭ из ОПЕК имел бы гораздо большее значение, если бы Эмираты смогли стать расшивкой бутылочного горлышка Ормузского пролива – а такая возможность у них есть. Эмираты частично занимают Оманский залив, и если бы они провели туда трубопровод, то танкеры можно было бы выводить в Индийский океан напрямую, никак не завися от Ирана. И если к этому трубопроводу от нужды подключатся все остальные, это могло бы быть гейм чейнджером», – рассуждает Иноземцев.

«Но здесь есть две проблемы. Первая – техническая и решаемая: рельеф. Провести масштабные нефтепроводы через горы достаточно тяжело. Более существенным препятствием являются внутренние противоречия между странами Персидского залива», – предостерегает Иноземцев.

Отродясь такого не было, и вот опять то же самое!

«Это самый крупный выход из ОПЕК в истории картеля, – отмечает преподаватель Института права Таллиннского технического университета Джавад Кейпур. – ОАЭ добывали 3,6-3,8 миллиона баррелей в сутки и имеют потенциальную возможность нарастить этот объем до 4,5 миллиона, а по словам министра энергетики аль-Мазруи – и вовсе до 5 миллионов. Когда Катар выходил из ОПЕК в 2019 году, Эквадор в 2020, а Ангола два года назад, речь шла о меньших объемах – не больше миллиона баррелей в сутки. Поэтому событие такого масштаба может привести к серьезным трениям внутри картеля».

Однако Кейпур не верит в то, что выход ОАЭ станет «началом конца» для ОПЕК и отмечает, что картель хоронят уже довольно давно.

«Такого рода прогнозы уже давно звучат со стороны стран-импортеров: Европы, Канады, США. В прогнозах о развале ОПЕК нет ничего нового. Особенно активно так говорили во время первого президентства Трампа. Я как-то был научным руководителем у одного студента, который исследовал вопрос, могут ли США, Россия и Саудовская Аравия образовать триаду, которая бы по общей добыче (32 миллиона баррелей в сутки) не уступала ОПЕК. Так вот, даже мой студент показал, насколько эта идея далека от реальной жизни, – говорит он. – Но совсем исключать возможность развала картеля я бы не стал – очень уж неопределенные сейчас времена».

Медленно – и все стадо

По мнению международного эксперта в области санкций и стран СНГ Джорджа Волошина, уход ОАЭ из ОПЕК приведет к падению цен на нефть и бензин – но не сразу.

«Пока ключевые логистические пути в регионе остаются заблокированными из-за военного конфликта, немедленного обвала цен не произойдет, так как предложение физически ограничено. Однако, как только ситуация нормализуется, ОАЭ могут вывести на рынок дополнительно до 1 миллиона баррелей в сутки, что неизбежно создаст избыток предложения и начнет тянуть мировые цены вниз. Для потребителей это может означать постепенное снижение стоимости бензина в среднесрочной перспективе», – говорит он, добавляя, что такое положение дел создаст дополнительные проблемы для стран-экспортеров (вроде России) и чревато снижением дохода.

Уход ОАЭ из ОПЕК Волошин считает беспрецедентным, но не считает, что примеру Эмиратов последуют другие страны картеля.

«Большинство других участников ОПЕК просто не могут позволить себе такой шаг. Многие страны картеля технически не способны быстро нарастить добычу или, наоборот, критически зависят от высоких цен, которые поддерживает альянс и которые необходимы для выживания их бюджетов. ОАЭ же обладают уникальной финансовой “подушкой” и низкой себестоимостью добычи, что позволяет им диктовать свои условия и действовать самостоятельно, не опасаясь краткосрочной волатильности», – поясняет он.

По мнению Волошина, боевые действия в Иране стали лишним стимулом для ОАЭ выйти из картеля именно сейчас.

«Ситуация вокруг Ирана стала мощным катализатором, ускорившим процесс, который назревал годами. Военные действия и угрозы инфраструктуре ОАЭ сделали пребывание в одном союзе с Ираном (который также является членом ОПЕК) политически трудно объяснимым для Абу-Даби. Это позволило Эмиратам подкрепить экономические мотивы необходимостью защиты национального суверенитета и безопасности. Так что в каком-то смысле иранский кризис сыграл им на руку», – рассуждает Волошин.