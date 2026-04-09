Назад 09.04.26, 10:05 Экспорт товаров эстонского происхождения в феврале снизился на 8% В феврале 2026 года экспорт товаров из Эстонии в текущих ценах составил около 1,5 млрд евро, а импорт – около 1,9 млрд евро. По данным Департамента статистики, по сравнению с тем же месяцем прошлого года общий экспорт сократился на 1%, тогда как импорт вырос на 6%. Объем экспорта товаров эстонского происхождения за год уменьшился.

В годовом сравнении наиболее заметно сократился экспорт минеральной продукции – на 48 млн евро, или на 29%.

Дефицит товарообмена в феврале достиг 426 млн евро. Это на 132 млн евро больше, чем в феврале прошлого года.

Руководитель услуги статистики внешней торговли Департамента статистики Эвелин Пуура сообщила, что доля товаров эстонского происхождения в общем объеме экспорта в феврале составила 61%, снизившись за год на четыре процентных пункта: «За год экспорт товаров эстонского происхождения сократился на 8%. Больше всего, а именно на 62 миллиона евро, сократился экспорт минеральной продукции эстонского происхождения, в т.ч. сланцевого топочного масла и обработанных топливных масел».

Больше всего в феврале Эстония экспортировала электрооборудование, на которое пришлось 15% общего объема экспорта. Доля сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 12%, древесины и изделий из древесины – 11%. В годовом сравнении наиболее заметно сократился экспорт минеральной продукции – на 48 млн евро, или на 29%. В этой категории, в частности, уменьшились поставки сланцевого топочного масла. К минеральной продукции относятся, среди прочего, электроэнергия, природный газ, торф, а также различные топлива и топливные масла.

Снизился также экспорт транспортных средств, в том числе автомобилей, – на 20 млн евро, или на 14%, а также древесины и изделий из древесины, включая топливные гранулы, – на 17 млн евро, или на 10%. В то же время в феврале на 42 млн евро вырос экспорт драгоценных металлов, в том числе золота и инвестиционных монет, а экспорт электрооборудования, включая коммуникационное оборудование, увеличился на 24 млн евро.

Основными направлениями экспорта в феврале были Финляндия, на которую пришлось 17% общего объема, Латвия с 12% и Швеция с 9%. В Финляндию и Латвию больше всего поставляли минеральную продукцию, в Швецию – электрооборудование. По сравнению с прошлым годом сильнее всего сократился экспорт в Нидерланды – на 36 млн евро, а также в Сингапур – на 35 млн евро.

В обоих случаях это было связано с уменьшением поставок минеральной продукции. В Нидерланды сократился экспорт обработанных топливных масел, в Сингапур – сланцевого топочного масла. Наибольший рост был зафиксирован в экспорте в Латвию – на 24 млн евро, и в Бельгию – на 22 млн евро. В Латвию в основном вывозили минеральную продукцию, включая электроэнергию, а в Бельгию – драгоценные металлы, в том числе золото.

В импорте наибольшую долю в феврале занимала минеральная продукция – 14% общего объема. На электрооборудование пришлось 13%, на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания – 12%. По сравнению с февралем 2025 года больше всего вырос импорт электрооборудования – на 38 млн евро, или на 17%. В этой категории увеличились, в частности, поставки аккумуляторов. Самое заметное сокращение произошло в импорте транспортных средств, включая железнодорожные вагоны, – на 17 млн евро, или на 8%.

Больше всего товаров в феврале было импортировано из Латвии и Финляндии – по 13% общего объема, а также из Германии, на которую пришлось 10%. Из Латвии и Финляндии в основном ввозили минеральную продукцию, из Германии – транспортные средства. Сильнее всего вырос импорт из Финляндии – на 40 млн евро, прежде всего за счет увеличения поставок минеральной продукции, включая электроэнергию. Наибольшее снижение было зафиксировано в импорте из Литвы – на 18 млн евро, что связано с сокращением поставок минеральной продукции, в том числе моторного бензина.