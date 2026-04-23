Департамент статистики: в прошлом году гендерный разрыв в оплате труда был самым низким за все время
По данным Департамента статистики, в 2025 году брутто-почасовая оплата труда женщин была на 12,2% ниже, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в оплате труда сократился на 1 процент и в прошлом году оказался самым низким за всю историю наблюдений.
Самая низкая брутто-почасовая оплата труда как у мужчин, так и у женщин по-прежнему отмечается в сфере размещения и общепита, сказала ведущий аналитик Департамента статистики Криста Вайкметс
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В первом квартале 2026 года индекс цен на строительство в Эстонии вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Как сообщил Департамент статистики, наибольшее влияние на рост показателя оказало увеличение зарплат работников.
Сколько денег нужно, чтобы больше не работать? Теоретически ответ укладывается в одну простую формулу, но на практике разброс составляет от полумиллиона до 100 миллионов евро. Опыт эстонских инвесторов показывает, что дело не столько в цифрах, сколько в том, к какой жизни стремится человек.
Обед в ресторане – не всегда деловая встреча, а покупка авиабилетов еще не говорит о командировке. Выписка из банка подтверждает лишь факт оплаты, но не поясняет, что к чему. И если в вашу фирму нагрянут с налоговой проверкой, без нужных документов вы ничего не докажете.
Если принцип предприятия состоит в том, чтобы клиент мог получить все в одном месте, то стоит придерживаться того же и в его собственной работе, убежден торговец древесными материалами MASS. При этом все важнее становится признать: наряду с основной деятельностью такое же внимание следует уделять и сфере ИТ, особенно в нынешнюю эпоху киберугроз.