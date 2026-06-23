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Мари-Лийз Рюйтсалу после ухода из Ekspress Grupp: «У меня есть привычка выбирать самые сложные задачи»

После 13 лет в Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу в начале этого года решила сделать шаг в сторону. Теперь она делит свое время между Эстонией и Венгрией, консультируя крупнейшую независимую медиагруппу страны по вопросам цифровой трансформации и внося вклад в стратегию Coop Pank как новый член совета.
Помимо руководящих должностей, Мари-Лийз Рюйтсалу также является долгосрочным инвестором: первые позиции в недвижимости она открыла еще в начале 2000-х годов.
  • Помимо руководящих должностей, Мари-Лийз Рюйтсалу также является долгосрочным инвестором: первые позиции в недвижимости она открыла еще в начале 2000-х годов.
  • Foto: Andres Laanem
«Я вижу, что, когда ты где-то работаешь, ты не ощущаешь это так ясно, но, когда отходишь в сторону, понимаешь, насколько нужны новые идеи и свежий взгляд», – объяснила Рюйтсалу свое решение уйти в передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund». Она подчеркнула, что умение провести черту необходимо и для саморазвития руководителя, и для здоровья компании.
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