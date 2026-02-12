Бывший руководитель Ekspress Grupp стала советником в венгерском медиаконцерне

Медиахолдинг Ekspress Grupp объявил, что новым членом правления и исполнительным директором компании станет Лийна Лийв, обладающая разносторонним опытом в управлении бизнес-развитием, маркетингом и коммуникациями в международных компаниях.
Компания HHL Rühm, принадлежащая крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, в пятницу объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций с премией почти 15% и вывести компанию с Таллиннской биржи.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.