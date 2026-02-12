Назад 12.02.26, 12:58 Бывший руководитель Ekspress Grupp стала советником в венгерском медиаконцерне Мари-Лийз Рюйтсалу, возглавлявшая Ekspress Grupp в течение девяти лет и покинувшая пост в прошлом году, стала советником по цифровой трансформации крупнейшего независимого медиаконцерна Венгрии.

Мари-Лийз Рюйтсалу покинула пост председателя правления Ekspress Grupp 31 декабря прошлого года, поскольку хотела заняться новыми профессиональными проектами.

Foto: Andras Kralla

Рюйтсалу пояснила, что будет работать с медиаконцерном Central Media в качестве внешнего консультанта через свою компанию. В Венгрию она планирует ездить раз в месяц и оставаться там на неделю.