Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 5000,09%6 947,59
  • DOW 300,41%50 329,27
  • Nasdaq −0,24%23 010,11
  • FTSE 100−0,12%10 459,97
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,88
  • OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 5000,09%6 947,59
  • DOW 300,41%50 329,27
  • Nasdaq −0,24%23 010,11
  • FTSE 100−0,12%10 459,97
  • Nikkei 225−0,02%57 639,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,88
  • 12.02.26, 12:58

Бывший руководитель Ekspress Grupp стала советником в венгерском медиаконцерне

Мари-Лийз Рюйтсалу, возглавлявшая Ekspress Grupp в течение девяти лет и покинувшая пост в прошлом году, стала советником по цифровой трансформации крупнейшего независимого медиаконцерна Венгрии.
Мари-Лийз Рюйтсалу покинула пост председателя правления Ekspress Grupp 31 декабря прошлого года, поскольку хотела заняться новыми профессиональными проектами.
  • Мари-Лийз Рюйтсалу покинула пост председателя правления Ekspress Grupp 31 декабря прошлого года, поскольку хотела заняться новыми профессиональными проектами.
  • Foto: Andras Kralla
Рюйтсалу пояснила, что будет работать с медиаконцерном Central Media в качестве внешнего консультанта через свою компанию. В Венгрию она планирует ездить раз в месяц и оставаться там на неделю.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.09.25, 09:20
Глава Ekspress Grupp уходит в отставку
Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу покинет свой пост в конце года.
Биржа
  • 03.11.25, 10:02
Ekspress Grupp выбрал нового руководителя
Медиахолдинг Ekspress Grupp объявил, что новым членом правления и исполнительным директором компании станет Лийна Лийв, обладающая разносторонним опытом в управлении бизнес-развитием, маркетингом и коммуникациями в международных компаниях.
Биржа
  • 08.10.25, 11:00
Ekspress Grupp меняет состав советов дочерних компаний
С октября Райн Сарапуу, занявший пост финансового директора Ekspress Grupp, войдет в состав совета директоров Delfi Meedia.
Биржа
  • 07.11.25, 16:48
Ekspress Grupp намерена уйти с биржи: Луйк делает акционерам предложение о выкупе
Акционерам предлагают премию
Компания HHL Rühm, принадлежащая крупнейшему акционеру Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, в пятницу объявила о намерении сделать миноритарным акционерам добровольное предложение о выкупе акций с премией почти 15% и вывести компанию с Таллиннской биржи.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
2
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
3
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
4
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
5
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
6
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы

Последние новости

Новости
  • 12.02.26, 16:39
BMW отзывает сотни автомобилей в Эстонии: есть риск возгорания
Новости
  • 12.02.26, 16:31
E-Piim подала заявление о банкротстве завода в Пайде
Новости
  • 12.02.26, 15:52
На финансирование государственных дорог за четыре года выделят миллиард евро
Новости
  • 12.02.26, 14:42
Сийм Каллас предупреждает: уровень госдолга выходит из‑под контроля
Новости
  • 12.02.26, 13:49
В Россию ежегодно попадают тысячи иностранных автомобилей в обход санкций
Новости
  • 12.02.26, 13:37
Из Эстонии депортировали гражданина России Андрея Журавлева
Новости
  • 12.02.26, 12:58
Бывший руководитель Ekspress Grupp стала советником в венгерском медиаконцерне
Новости
  • 12.02.26, 12:13
Temu и Omniva подписали меморандум о сотрудничестве

Сейчас в фокусе

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Здание Coop Pank на улице Маакри в Таллинне.
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
18-летнего маклера и предпринимателя из Хаапсалу Йоханнеса Сааревяли вдохновляет мысль о том, что чем раньше он начнет, тем больше опыта у него будет в будущем. Несмотря на юный возраст, за его плечами уже немало начинаний.
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
Присяжный аудитор Майре Отсус-Карпентер
Подсказка
  • 11.02.26, 06:00
Новое правило ставит инвесторов перед выбором: платить НСО или менять структуру бизнеса?
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026