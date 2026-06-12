Хяэли устроили судебную битву с государством. Максимальное требование достигает 100 миллионов

В 2022 году Elering построил на причале собственную газовую инфраструктуру для Палдиского СПГ-проекта. По оценке портовых предпринимателей, в тот период швартовный причал полностью находился в пользовании государственной компании, и за это следовало платить аренду.
Foto: Andras Kralla
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Еще совсем недавно на строительстве причала к СПГ-терминалу в Палдиски работы стояли целую неделю, поскольку ветреная погода не позволяла использовать на море плавучий кран. Но в конце прошлой недели вышло солнце, и поднимающая 100 тонн плавучая махина уже сновала туда-сюда под управлением опытного морского волка.
Совместное предприятие, построившее все необходимое для приема СПГ в Палдиски, потребовало у Elering ежемесячную арендную плату в размере более полумиллиона евро за газовую инфраструктуру, установленную на отгрузочном причале, утверждает системный администратор.
Совместное предприятие Infortar и Alexela подписало соглашение о продаже построенного в Палдиски причала к СПГ-терминалу. Теперь причал и принадлежащая ему инфраструктура и портовое имущество являются собственностью Центра государственного резерва (EVK).
По словам крупнейшего собственника Alexela Хейта Хяэля, государственный системный администратор Elering пытается практически принудительно национализировать их причал СПГ в Палдиски. Elering отвергает это утверждение.
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