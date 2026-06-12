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Хяэли устроили судебную битву с государством. Максимальное требование достигает 100 миллионов

Портовый бизнес Хяэлей требует от Elering почти три миллиона евро арендной платы за использование швартовного причала либо 100 миллионов евро в качестве компенсации ущерба.
В 2022 году Elering построил на причале собственную газовую инфраструктуру для Палдиского СПГ-проекта. По оценке портовых предпринимателей, в тот период швартовный причал полностью находился в пользовании государственной компании, и за это следовало платить аренду.
  • В 2022 году Elering построил на причале собственную газовую инфраструктуру для Палдиского СПГ-проекта. По оценке портовых предпринимателей, в тот период швартовный причал полностью находился в пользовании государственной компании, и за это следовало платить аренду.
  • Foto: Andras Kralla
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