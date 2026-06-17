Продавцов топлива застала врасплох рекомендация Департамента конкуренции меньше говорить. «Мы крайне удивлены»

На двух станциях, расположенных в непосредственной близости, даже у одной и той же сети цена за литр может отличаться на несколько центов, не говоря уже о разных районах города, где цена может отличаться на десятки центов за литр. Мы спросили у крупных заправочных сетей, на что стоит обращать внимание, когда приходит время вновь заправлять автомобиль.