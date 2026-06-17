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Продавцов топлива застала врасплох рекомендация Департамента конкуренции меньше говорить. «Мы крайне удивлены»

Продавцы топлива не понимают, откуда появилась рекомендация Департамента конкуренции давать меньше комментариев. «Мы не понимаем, что происходит», – сказал член правления Terminal Алан Вахт.
«Не знаю, может, надо где-то купить наручники, пойти к дверям Департамента конкуренции, позвонить или постучать и сказать: вот он я, задерживайте», – сказал член правления Terminal Алан Вахт.
  • «Не знаю, может, надо где-то купить наручники, пойти к дверям Департамента конкуренции, позвонить или постучать и сказать: вот он я, задерживайте», – сказал член правления Terminal Алан Вахт.
  • Foto: Liis Treimann
Сегодня Департамент конкуренции сообщил, что рекомендует продавцам топлива давать меньше комментариев. По оценке департамента, это необходимо для предотвращения ситуаций, когда публичные комментарии предпринимателей о ценах на топливо или будущих изменениях цен могут снижать коммерческую неопределенность участников рынка, влиять на конкуренцию и приводить к нарушениям.
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