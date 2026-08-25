Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%314,66
  • OMX Riga0,23%946,17
  • OMX Tallinn0,16%2 148,3
  • OMX Vilnius−0,05%1 505,8
  • S&P 5000,32%7 677,28
  • DOW 300,3%53 577,4
  • Nasdaq 0,66%26 151,3
  • FTSE 1000,01%10 887,09
  • Nikkei 2250,62%66 262,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%98,37
  • OMX Baltic−0,02%314,66
  • OMX Riga0,23%946,17
  • OMX Tallinn0,16%2 148,3
  • OMX Vilnius−0,05%1 505,8
  • S&P 5000,32%7 677,28
  • DOW 300,3%53 577,4
  • Nasdaq 0,66%26 151,3
  • FTSE 1000,01%10 887,09
  • Nikkei 2250,62%66 262,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%98,37

Министр экономики отверг критику Райво Варе: мы всегда находим время для промышленников

Министр экономики и промышленности Эркки Келдо не согласен с критикой Райво Варе, утверждающего, что министерство не находит времени для встреч с промышленниками.
Из реестра встреч с лоббистами Министерства экономики и коммуникаций следует, что около 60% встреч с компаниями проводит министр Эркки Келдо.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 24.08.26, 08:59
Райво Варе: у вице-канцлера нет времени встретиться с промышленником? С этим нужно покончить!
Чтобы в Эстонию приходило больше иностранных инвестиций, необходимо изменить менталитет, господствующий в обществе и политике, считает политический и экономический обозреватель Райво Варе.
Новости
  • 10.07.26, 10:28
Концерн Alexela увеличил оборот, но из-за ценовой войны потерял часть доли на рынке Эстонии
В прошлом году энергетический концерн Alexela, несмотря на волатильность рынков, смог увеличить оборот, однако потерял часть доли на рынке топлива и продажи электроэнергии в Эстонии.
Mнения
  • 23.07.26, 12:48
Каарел Отс: за десять лет капитализация компаний Таллиннской биржи должна вырасти в пять раз
Пора перестать говорить о потенциале рынка капитала и начать его реализовывать, пишет глава Таллиннской биржи Каарел Отс.
Новости
  • 07.07.26, 17:54
Музыкальный сектор Эстонии получит поддержку для экспорта: в фокусе Финляндия, Швеция и Латвия
Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) вновь выделил 1 млн евро на поддержку экспорта в креативных индустриях. Среди прочих поддержку получила и Music Estonia – организация, представляющая эстонские музыкальные компании.
  • KM
Content Marketing
  • 11.08.26, 15:26
Selver делает ставку на ручную работу: свежие мясные и рыбные продукты готовят прямо в магазине
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 25.08.26, 06:00
Война со слизнями: захватчики обойдутся департаменту в 170 000 евро
2
Новости
  • 24.08.26, 06:00
Нарвская певица пересела на такси: сначала не было выхода, потом пошли хорошие деньги
3
Новости
  • 24.08.26, 12:09
Попавшая в Forbes эстонка: планирую оставить дочери портфель на десятки или сотни миллионов
4
Новости
  • 24.08.26, 08:30
Разработчик доски для серфинга, предоставивший недостоверные данные, должен вернуть субсидию
5
Новости
  • 24.08.26, 09:19
Euribor продолжает расти, снижения ставок в ближайшее время не ожидается
6
Новости
  • 25.08.26, 10:39
Kalev хочет стать шоколадным центром Скандинавии. «Инвестируем миллионы»

Последние новости

Новости
  • 26.08.26, 15:10
Новый реестр избавит от лишних кредитов . «Часто человек даже не знает, что купил еще и этот телевизор»
Новости
  • 26.08.26, 13:27
Enefit готовится строить теплотрассу из Аувере в Нарву
Mнения
  • 26.08.26, 12:58
Глава KIK: природа — основной капитал Эстонии. Компания, растратившая основной капитал, нежизнеспособна
Биржа
  • 26.08.26, 11:58
Инвестор Тоомас: Гламур на бирже продают со скидкой, но его сияние не меркнет
Новости
  • 26.08.26, 11:18
Завод по сортировке отходов в Маарду расширят: бизнес получил 3 млн от государства
Новости
  • 26.08.26, 10:52
Endover возьмет у Bigbank кредит на 25 млн евро
Новости
  • 26.08.26, 10:41
Излишняя лояльность может навредить CV: идеальный стаж на одном месте оказался неожиданно коротким
Новости
  • 26.08.26, 09:33
SEB видит оживление среди предприятий. «Лед тронулся, начинайте тратить»

Сейчас в фокусе

Нашествие чужеродных вредителей оказалось не только головной болью для садоводов, но и источником новых бизнес-идей для находчивых предпринимателей.
Подсказка
  • 25.08.26, 06:00
Война со слизнями: захватчики обойдутся департаменту в 170 000 евро
«Я видел и схему, при которой после того как у более высокооплачиваемого спортсмена исчерпывался лимит стипендии, часть его вознаграждения выплачивалась через игрока, получавшего меньшую стипендию», – рассказал Äripäev один из представителей игровых видов спорта.
Эпицентр
  • 25.08.26, 08:42
Эстонские спортивные клубы мухлюют со стипендиями. «Жуть, какие схемы придумывают»
Маргери Оттис основала в Дубае бренд энергетической моды KimonoGirl, цель которого – помогать людям раскрывать свой потенциал. Оттис уже несколько раз предлагали продать концепцию, однако пока она что она отказывается.
Новости
  • 24.08.26, 12:09
Попавшая в Forbes эстонка: планирую оставить дочери портфель на десятки или сотни миллионов
Нарвская певица Лена Кава рядом со своей машиной, на которой несколько лет зарабатывала в качестве таксиста.
Новости
  • 24.08.26, 06:00
Нарвская певица пересела на такси: сначала не было выхода, потом пошли хорошие деньги
Данные Департамента статистики показывают, что в 2025 году объем экспорта товаров из Латвии в Россию достиг 962,5 миллиона евро.
Новости
  • 24.08.26, 17:16
Латвия назвала фирмы, до сих пор торгующие с Россией, Эстония держит список под замком
Флагманский универмаг Стокманн в Хельсинки
Новости
  • 24.08.26, 17:37
Владелец шведской торговой сети рассказал, почему сорвалась покупка Stockmann
Визуализация: будущий вид Original Sokos Hotel Talsinki
Новости
  • 24.08.26, 18:40
Sokos откроет второй отель в Таллинне
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026