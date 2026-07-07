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Музыкальный сектор Эстонии получит поддержку для экспорта: в фокусе Финляндия, Швеция и Латвия

Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) вновь выделил 1 млн евро на поддержку экспорта в креативных индустриях. Среди прочих поддержку получила и Music Estonia – организация, представляющая эстонские музыкальные компании.
Финляндия, Швеция и Латвия могли бы стать для эстонских музыкантов своего рода расширенным домашним рынком.
  • Финляндия, Швеция и Латвия могли бы стать для эстонских музыкантов своего рода расширенным домашним рынком.
  • Foto: Andras Kralla
Цель поддержанного проекта – помочь эстонским компаниям в сфере музыки и музыкальных технологий наращивать экспорт прежде всего в Финляндию, Латвию и Швецию. Сумма поддержки для Music Estonia составила ровно 149 855,47 евро.
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