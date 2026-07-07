Музыкальный сектор Эстонии получит поддержку для экспорта: в фокусе Финляндия, Швеция и Латвия

Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) недавно преобразовал субсидию для крупных промышленных проектов в субсидию на инвестиции для предприятий. Если раньше подавать заявку могли только концерны с оборотом не менее 50 млн евро, то теперь этого требования нет; смягчены и ограничения по сферам деятельности, пишет консультант по субсидиям из компании Kai Consultations OÜ Кай Крашевски.