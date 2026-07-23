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Каарел Отс: за десять лет капитализация компаний Таллиннской биржи должна вырасти в пять раз

Пора перестать говорить о потенциале рынка капитала и начать его реализовывать, пишет глава Таллиннской биржи Каарел Отс.
Каарел Отс выдвинул три предложения, которые могли бы придать новый импульс эстонскому рынку капитала.
  • Каарел Отс выдвинул три предложения, которые могли бы придать новый импульс эстонскому рынку капитала.
  • Foto: Andras Kralla
«То, что помогло нам достичь нынешнего уровня, не поможет двигаться дальше». Эту фразу часто можно услышать в дискуссиях о будущем Эстонии и ее конкурентоспособности. Однако проблема не в том, что мы не знаем, что делать. Знаем, но не делаем. На самом деле эта мысль взята из названия вышедшего почти 20 лет назад бестселлера всемирно известного консультанта по управлению Маршалла Голдсмита What Got You Here Won’t Get You There.
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