Юрген Лиги: союзы, которые борются с автомобильным и земельным налогом, - мошенники

Через платформы размещения в Эстонии в прошлом году было получено почти 104 млн евро дохода – это почти 40% от общего объема продаж таких услуг. Однако Союз гостиниц считает, что эти данные не отражают полной картины и, по его оценке, государство недополучает около 20 млн евро налогов с ночевок.