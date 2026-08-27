Юрген Лиги: союзы, которые борются с автомобильным и земельным налогом, - мошенники

Через платформы размещения в Эстонии в прошлом году было получено почти 104 млн евро дохода – это почти 40% от общего объема продаж таких услуг. Однако Союз гостиниц считает, что эти данные не отражают полной картины и, по его оценке, государство недополучает около 20 млн евро налогов с ночевок.
В эстонском спорте денег никогда не было в избытке. Правила оплаты труда спортсменов, годами остававшиеся в серой зоне, после того, как Налогово-таможенный департамент обратил на них внимание, в 2020 году стали четче, однако проблемы не исчезли. По словам спортсменов и тренера, побеседовавших с Äripäev, клубы по-прежнему ищут способы снизить налоговую нагрузку.
Государство направило в фонды рискового капитала SmartCap, дочерней компании Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), сотни миллионов евро, для которых только начинают искать возможности инвестирования, следует из обзора Госконтроля.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.