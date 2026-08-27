К производителю овсяных напитков перешел многолетний сотрудник Кристьяна Раху
Правление Yook Production учредило должность директора по продажам и назначило на нее Андреса Кангура, долгое время входившего в руководство Thermory. Он будет отвечать за глобальную деятельность в сфере продаж и разработку продукции.
Эстонский производитель овсяных напитков Yook в прошлом году увеличил выручку более чем вдвое, однако из-за быстрого расширения компания по-прежнему остается убыточной. Выйти в прибыль она рассчитывает уже в следующем году.
Бизнес по производству овсяных напитков Yook, крупным совладельцем которого является предприниматель Армин Кару, намерен вывести облигации на Таллиннскую биржу, чтобы за счет привлеченных средств расширить деятельность.
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