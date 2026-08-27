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К производителю овсяных напитков перешел многолетний сотрудник Кристьяна Раху

Правление Yook Production учредило должность директора по продажам и назначило на нее Андреса Кангура, долгое время входившего в руководство Thermory. Он будет отвечать за глобальную деятельность в сфере продаж и разработку продукции.
Андрес Кангур последние семь лет входил в руководство деревообрабатывающей компании Thermory.
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