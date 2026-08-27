Нарва-Йыэсуу выкупает здание легендарного курзала

Власти Нарва-Йыэсуу и бизнес-империя Тийта Вяхи достигли договоренности, что самоуправление выкупит недвижимость курзала, который в его сегодняшнем виде давно является символом разрухи в курортном городе, пишет «Северное побережье».
Владеющая курзалом Нарва-Йыэсуу фирма
сообщила горуправлению, что намерена восстановить этот исторический объект по
крайней мере к 2013 году и не видит оснований для толков о возможной продаже
полуразрушенного здания.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.