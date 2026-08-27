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Нарва-Йыэсуу выкупает здание легендарного курзала

Городское собрание Нарва-Йыэсуу приняло 26 августа историческое решение: город выкупит здание курзала. Объект недвижимости будет приобретен у нынешнего владельца компании Navesco за 375 000 евро.
Курзал в Нарва-Йыэсуу.
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