Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,27%313,82
  • OMX Riga0,07%950,88
  • OMX Tallinn−0,15%2 144
  • OMX Vilnius−0,36%1 500,64
  • S&P 5000,62%7 723,58
  • DOW 300,3%53 623,26
  • Nasdaq 1,28%26 463,42
  • FTSE 100−0,79%10 792,54
  • Nikkei 225−0,2%66 131,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,35
  • OMX Baltic−0,27%313,82
  • OMX Riga0,07%950,88
  • OMX Tallinn−0,15%2 144
  • OMX Vilnius−0,36%1 500,64
  • S&P 5000,62%7 723,58
  • DOW 300,3%53 623,26
  • Nasdaq 1,28%26 463,42
  • FTSE 100−0,79%10 792,54
  • Nikkei 225−0,2%66 131,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%100,35

Подвергшаяся критике компания SmartCap назначает новым руководителем финна

Новым исполнительным директором и членом правления государственного управляющего фондами SmartCap избран Патрик Лоуко, обладающий многолетним опытом в сфере инвестиций и венчурного капитала.
С 1 сентября должность исполнительного директора SmartCap займет Патрик Лоуко, имеющий многолетний опыт работы в сфере стартапов и венчурного капитала.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.08.26, 10:13
Жесткая критика Госконтроля: деньги SmartCap просто лежат на депозитах, в то время как государство берет кредиты
Государство направило в фонды рискового капитала SmartCap, дочерней компании Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), сотни миллионов евро, для которых только начинают искать возможности инвестирования, следует из обзора Госконтроля.
Биржа
  • 17.07.26, 16:26
Жемчужины Инвестиционного фестиваля: честный разговор об ошибках вдохновляет больше идеальных историй успеха
В центре внимания Инвестиционного фестиваля в этом году оказались не только крупные победы, но и допущенные ошибки – инвесторы и предприниматели откровенно рассказали о денежных потерях, неверных решениях и ситуациях, из которых они извлекли уроки.
Новости
  • 26.08.26, 06:00
Рынок сделал деньги дороже: как это отразится на Эстонии
Доходности долгосрочных гособлигаций крупнейших экономик продолжают обновлять двадцатилетние максимумы. Последствия этого роста распространяются далеко за пределы долгового рынка, затрагивая бюджетную политику многих стран, спрос внутри их экономик, стоимость капитала, инвестиции и фондовые рынки. Не останется в стороне и Эстония.
Биржа
  • 25.08.26, 15:04
Две акции ресторанных сетей, которые стоит держать следующие 20 лет
Когда речь заходит об акциях с высоким потенциалом роста, обычно вспоминают технологический сектор, однако впечатляющую доходность можно найти и в ресторанном бизнесе.
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
2
Новости
  • 26.08.26, 11:18
Завод по сортировке отходов в Маарду расширят: бизнес получил 3 млн от государства
3
Новости
  • 26.08.26, 10:41
Излишняя лояльность может навредить CV: идеальный стаж на одном месте оказался неожиданно коротким
4
Новости
  • 26.08.26, 06:00
Рынок сделал деньги дороже: как это отразится на Эстонии
5
Новости
  • 25.08.26, 18:32
Огромный налоговый долг прогоревшего завода достался «могильщику фирм»
6
Подсказка
  • 25.08.26, 06:00
Война со слизнями: захватчики обойдутся департаменту в 170 000 евро

Последние новости

Новости
  • 27.08.26, 17:40
В прогнозе правительства скрывается реформа Кассы здоровья
Новости
  • 27.08.26, 17:05
Девять строительных компаний суммарно сократят более 100 работников
Добавлен комментарий юриста-консультанта Инспекции труда о правах и компенсациях работников при сокращении
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
Новости
  • 27.08.26, 15:59
“Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение”: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод
Подсказка
  • 27.08.26, 15:17
Сверхурочные: одна ошибка, которую повторяют работодатели
Инвестор Тоомас
  • 27.08.26, 14:11
Инвестор Тоомас: мои руки дрожали напрасно — результаты Nvidia дают повод для праздника
Новости
  • 27.08.26, 14:09
Министерство финансов повысило прогноз экономического роста
Новости
  • 27.08.26, 12:51
Нарва-Йыэсуу выкупает здание легендарного курзала

Сейчас в фокусе

«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Биржа
  • 26.08.26, 08:34
«Миллионеры в одночасье» пять лет спустя: богатство на бумаге обернулось дорогим уроком
Макроэкономический аналитик LHV Трийну Тапвер ситуацию пока не драматизирует, но признает, что снижения процентных ставок сейчас ждать не стоит.
Новости
  • 26.08.26, 06:00
Рынок сделал деньги дороже: как это отразится на Эстонии
Слишком долгое пребывание на одном и том же рабочем месте в глазах рекрутеров может начать ограничивать карьерные возможности. Смена работы, напротив, может свидетельствовать о стремлении к развитию.
Новости
  • 26.08.26, 10:41
Излишняя лояльность может навредить CV: идеальный стаж на одном месте оказался неожиданно коротким
Boeing C-17A Globemaster III Военно-воздушных сил США, используемый для дипломатических и правительственных рейсов.
Новости
  • 25.08.26, 19:00
Рейс ВВС США из Риги в Москву привлек внимание всего мира
В секторе предметов роскоши доминируют огромные концерны, такие как LVMH, Kering и Richemont, а также Hermès. Результаты Kering, в свою очередь, во многом зависят от того, как идут дела у Gucci.
Биржа
  • 26.08.26, 11:58
Инвестор Тоомас: Гламур на бирже продают со скидкой, но его сияние не меркнет
Налоговый департамент еще до санации предупреждал, что долг дочерней компании, вероятно, продолжит расти. Так и произошло. На фото — лесопильный завод Sawmill of Sadala.
Новости
  • 25.08.26, 18:32
Огромный налоговый долг прогоревшего завода достался «могильщику фирм»
Нашествие чужеродных вредителей оказалось не только головной болью для садоводов, но и источником новых бизнес-идей для находчивых предпринимателей.
Подсказка
  • 25.08.26, 06:00
Война со слизнями: захватчики обойдутся департаменту в 170 000 евро
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026