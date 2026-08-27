Подвергшаяся критике компания SmartCap назначает новым руководителем финна

Государство направило в фонды рискового капитала SmartCap, дочерней компании Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), сотни миллионов евро, для которых только начинают искать возможности инвестирования, следует из обзора Госконтроля.
В центре внимания Инвестиционного фестиваля в этом году оказались не только крупные победы, но и допущенные ошибки – инвесторы и предприниматели откровенно рассказали о денежных потерях, неверных решениях и ситуациях, из которых они извлекли уроки.
Доходности долгосрочных гособлигаций крупнейших экономик продолжают обновлять двадцатилетние максимумы. Последствия этого роста распространяются далеко за пределы долгового рынка, затрагивая бюджетную политику многих стран, спрос внутри их экономик, стоимость капитала, инвестиции и фондовые рынки. Не останется в стороне и Эстония.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.