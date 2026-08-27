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ЦРУ, вероятно, предостерегло Кремль от нападения на страны Балтии

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время необъявленного визита в Москву призвал российскую сторону не предпринимать шагов, способных привести к эскалации в отношениях со странами НАТО, в первую очередь с Эстонией, Латвией и Литвой, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.
Неожиданный визит директора ЦРУ в Москву породил несколько версий.
  • Неожиданный визит директора ЦРУ в Москву породил несколько версий.
  • Foto: Liis Treimann
По словам одного из собеседников издания, предупреждение России о возможных действиях против стран Балтии было одной из основных тем встречи. Визит состоялся на фоне опасений Вашингтона по поводу возможного расширения конфликта за пределы Украины.
Рэтклифф также призвал Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирана. По данным Politico, глава ЦРУ, в частности, выступил против поставок Тегерану вооружений и оборонных технологий. Американская сторона также предостерегла Россию от резкой реакции на возможное расширение санкций США против стран, продолжающих экономические отношения с Ираном.
Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. По открытым данным отслеживания полетов, американский военно-транспортный самолет, на котором он находился, прилетел из Латвии. Поездка заранее не анонсировалась и стала первым известным визитом директора ЦРУ в Москву при нынешней администрации Дональда Трампа.
В Кремле подтвердили, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб, однако с президентом Владимиром Путиным не встречался. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путина проинформировали об итогах контактов.
Трамп назвал поездку главы ЦРУ «в некоторой степени рутинной» и отверг предположение, что ее единственной целью было предупредить Россию о недопустимости проверки готовности НАТО к коллективной обороне. При этом президент США отметил, что Вашингтон продолжает добиваться завершения войны в Украине.
Предыдущий известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда директор ведомства Уильям Бернс предупреждал российское руководство о последствиях возможного вторжения в Украину. Россия начала полномасштабную войну в феврале 2022 года.
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