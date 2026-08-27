Назад ЦРУ, вероятно, предостерегло Кремль от нападения на страны Балтии Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время необъявленного визита в Москву призвал российскую сторону не предпринимать шагов, способных привести к эскалации в отношениях со странами НАТО, в первую очередь с Эстонией, Латвией и Литвой, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

По словам одного из собеседников издания, предупреждение России о возможных действиях против стран Балтии было одной из основных тем встречи. Визит состоялся на фоне опасений Вашингтона по поводу возможного расширения конфликта за пределы Украины.

Рэтклифф также призвал Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирана. По данным Politico, глава ЦРУ, в частности, выступил против поставок Тегерану вооружений и оборонных технологий. Американская сторона также предостерегла Россию от резкой реакции на возможное расширение санкций США против стран, продолжающих экономические отношения с Ираном.

Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. По открытым данным отслеживания полетов, американский военно-транспортный самолет, на котором он находился, прилетел из Латвии. Поездка заранее не анонсировалась и стала первым известным визитом директора ЦРУ в Москву при нынешней администрации Дональда Трампа.