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Пельмени есть, денег нет, фирма банкротится: пострадавший работник не может получить компенсацию

Банкротство очередной компании, производящей популярные пельмени Uvic, вызывает серьезные вопросы у конкурсного управляющего: бывшие собственники вывели из нее почти все активы и есть подозрение, что представленные контракты и другие документы являются фиктивными или поддельными. Поэтому не получил полную компенсацию рабочий, пострадавший на производстве. А пельмени начала производить новая компания.
Конкурсный управляющий подозревает, что пельмени производятся на оборудовании, принадлежащем обанкротившемуся должникую.
  • Конкурсный управляющий подозревает, что пельмени производятся на оборудовании, принадлежащем обанкротившемуся должникую.
  • Foto: dv
«Причиной банкротства стал коммерческий спор», – напоминает банкротный управляющий Lamira OÜ Марк Уска. Зарегистрированная в 2020 году компания Lamira владела крупным производителем пельменей марки Uvic, фирмой Eesti Pelmeenitööstus. Сначала ей принадлежало 100%, но перед банкротством Eesti Pelmeenitööstus Lamira уменьшила свою долю в четыре раза и владеет этими 25% до сих пор. Правда, в апреле 2025 года в ходе банкротства Eesti Pelmeenitööstus суд наложил арест на ее активы и запретил Lamira продавать долю. И вот теперь Lamira тоже банкротится – процесс был запущен еще в феврале. Оставшиеся 75% Eesti Pelmeenitööstus перешли от компании Reinu Deli к Syyn.
Все это компании принадлежат или Светлане Калев, или Марко Калеву, которые, по данным Ehitusleht, являются супругами. В 2016 году Марко Калев был приговорен к условному заключению за участие в налоговом мошенничестве. «Мужчина также был оштрафован на сумму более миллиона евро, – писал Ehitusleht. – После публикации предыдущей статьи Марко Калев связался с Ehitusleht и отправил выписку из судимости, в которой говорилось, что в настоящее время у него нет судимостей – они относятся к 2017 году. Его интересовало, откуда взялась информация о том, что он муж Светланы Калев, но он не стал опровергать это утверждение».
Большая часть этих компаний – Eesti Pelmeenitööstus, Lamira и Syyn – банкротится. При этом у Reinu Deli нулевые показатели, а у владеющего ей startUP Baltic крупная задолженность по налогам.
Конфликт собственников, о котором говорит Уска, разразился на производственном предприятии в 2024 году, полем боя буквально выступал пельменный цех. Спорили Светлана Калев и бывший член правления Eesti Pelmeenitööstus и Lamira Артем Резников. «Учредители не могли поделить бизнес, происходили внутренние конфликты, вызовы полиции, сотрудники охраны выгоняли друг друга, – рассказывал бывший сотрудник Eesti Pelmeenitööstus Аллан Пильников. – Мне начали говорить, что я должен комплектовать только "нашу" сторону фирмы, не трогая "их". Я оказался заложником их разборок».
По словам самого Артема Резникова, Светлана Калев в одностороннем порядке заблокировала доступ к интернет-банку, налоговой системе и внутренней коммуникации компании, чем полностью парализовала финансовое управление. Он также утверждает, что деньги компании поступали на счета, подконтрольные Светлане, после чего Калевы использовали их в личных целях.
Светлана Калев, в свою очередь, заявила ДВ, что это ее действия были заблокированы несмотря на то, что юридически она единственная владелица предприятия. «У меня не было доступа к производству, активам и выручке от продаж Pelmeenitööstus, поскольку арендаторы (Bolton), которые организовывали производство на ежедневной основе в сотрудничестве с охранной компанией (и полицией), не позволяли мне получить к ним доступ и с тех пор распоряжались моим имуществом по своему усмотрению», - утверждает она.
От конфликта собственников пострадали кредиторы и рабочие пельменных предприятий. ДВ рассказывали историю Аллана Пильникова, получившего производственную травму, которая привела к инвалидности. Суд обязал Eesti Pelmeenitööstus выплатить ему 7500 евро.
«Получил я только от биржи 3000 евро. Фирма подала на банкротство и пытается соскочить с отдачи денег», – сообщил Пильников сейчас. Самому ему тоже пришлось пройти процедуру банкротства. Но он все еще не сдается. «Сейчас я с ними бодаюсь. Очень странная история. Их банкротный управляющий узнал, что с Eesti Pelmeenitööstus передавали имущество в Bolton OÜ, но суд всё равно решил их освободить от программы банкротства вчерашним числом. Готовлю письмо в суд с протестом. Вот такие дела», – рассказал он.
Фирма подала на банкротство и пытается соскочить с отдачи денег.
Аллан Пильников
бывший сотрудник Eesti Pelmeenitööstus
Bolton OÜ – компания бывшего пельменного короля Вениамина Мусарова – сейчас производит пельмени Uvic и, судя по годовому отчету, чувствует себя неплохо. Особенно на фоне всех остальных – на ней есть долг по налогам на 72 000 евро, но выплатить его нужно летом 2027 года. Мусаров на запрос ДВ не ответил.
С тем, что имущество было, вероятно, выведено из банкротящихся компаний, согласен и банкротный управляющий Lamira OÜ Марк Уска. «Основная часть активов была выведена из компании обеими сторонами коммерческого спора. Остались активы низкой стоимости вроде старых автомобилей. Ни одна из сторон коммерческого спора не предоставила конкурсному управляющему достаточной информации», – отмечает он.
Остались активы низкой стоимости вроде старых автомобилей.Б ухгалтерской документации нет. Существует серьезное подозрение, что представленные контракты и другие документы являются фиктивными или поддельными.
Марк Уска
банкротный управляющий Lamira
Конкурсный управляющий должен вернуть активы через суд. «Но для этого необходимы надежные доказательства, которые до сих пор не были найдены, – объясняет Уска. – Например, у правления больше нет бухгалтерской документации. Существует серьезное подозрение, что представленные контракты и другие документы являются фиктивными или поддельными».
Кому и на каких основаниях отошло оборудование, на котором делают популярные пельмени, неясно. «Управляющий может подозревать, что пельмени производятся на оборудовании, принадлежащем обанкротившемуся должнику, но точно неизвестно, кто использует это оборудование», – комментирует Уска.
Bolton – не единственная компания, которая производит пельмени Uvic. Теперь на упаковке появилась некая Montex Foods, созданная в 2025 году и еще не подавшая отчета. Владелец и управляющий Александр Кодалов не ответил на запрос ДВ.

На упаковке появилась новая компания Montex Foods.

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