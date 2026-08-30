Прибыль DPD Eesti снизилась, но владельцы получили крупные дивиденды

Тартуский уездный суд утвердил план санации транспортной компании Rain Transport с многолетней историей. В рамках санации будут реструктурированы долги на сумму около 1 млн евро – главным образом перед топливными компаниями и Налогово-таможенным департаментом.
По оценке источников литовского делового издания Verslo žinios, сестринского издания Äripäev, покупателем готовящейся к приватизации Omniva может стать FedEx Corporation, акции которой торгуются в США, или одна из китайских компаний.
DPD Eesti вместе с подразделениями компании в Латвии и Литве заняла первое место в категории транспорта и мобильности на конкурсе Baltic Sustainability Awards как самая устойчивая компания в странах Балтии.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.