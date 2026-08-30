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Прибыль DPD Eesti снизилась, но владельцы получили крупные дивиденды

Оборот DPD Eesti в прошлом году вырос, однако прибыль резко сократилась. Несмотря на это, компания выплатила французскому владельцу почти 0,8 млн евро дивидендов.
DPD Eesti AS в 2025 году также выплатила французским владельцам 0,78 млн евро дивидендов.
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