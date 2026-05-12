Историческую мызу Пядасте на острове Муху выставили на продажу

Владельцы мызы Пядасте выставили на продажу историческую усадьбу на острове Муху. Продажей объекта занимается бюро недвижимости Christie’s Signature.
Мыза Пядасте считается одной из самых известных в Эстонии. Ее письменная история ведется с 1566 года. Усадьба расположена на берегу Балтийского моря, на природоохранной территории острова Муху.
В объявлении о продаже цена не указана: объект предлагается по запросу. В состав комплекса входят около 25,7 гектара земли, историческое главное здание, вспомогательные и технические постройки, спа-комплекс, приморский ресторан с яхт-клубом, частный хуторской дом, собственная пристань, вертолетная площадка и солнечная электростанция мощностью 100 кВт.
В мызе 24 номера, рассчитанные на размещение до 63 гостей. В объявлении также говорится о возможном расширении – до 66 дополнительных номерных единиц, при условии получения необходимых разрешений и проведения технической проверки.
Осенью 2025 года мыза Пядасте объявила о закрытии. На ее территории работал, в частности, ресторан Alexander, который был включен в эстонский гид Michelin.
«Последние годы стали серьезным испытанием для гостинично-ресторанного сектора Эстонии. Несмотря на постоянную поддержку владельцев и все предпринятые усилия, продолжать работу в прежнем формате больше невозможно», – писали тогда представители поместья на своей странице в Facebook.
Согласно финансовым данным, управляющая мызой компания Pädaste OÜ в течение последних семи лет работала с убытком. Самые большие потери были зафиксированы в 2024 году.
Партнер Christie’s Signature и маклер по недвижимости Трийн Лоодус отметила, что владельцы ищут для мызы нового хозяина, который понимает наследие этого места, его культурное значение и потенциал развития.
«Мыза Пядасте – это не просто недвижимость. Это целый мир: историческая мыза, приватное и тихое место на природоохранной территории и одна из редчайших мызных усадеб на берегу Балтийского моря. Новому владельцу мыза предлагает множество возможностей – продолжить работу в качестве бутик-отеля, превратить ее в частную семейную резиденцию или развить еще более эксклюзивную концепцию на основе мызы», – сказала Лоодус.
