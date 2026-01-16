Государство вновь выставляет на продажу историческую усадьбу

Государственная компания Riigi Kinnisvara планирует в этом году выручить от продажи недвижимости 12 млн евро. Одним из выставленных на продажу объектов стал усадебный комплекс в деревне Поркуни.
- Девять лет назад купивший мызу Поркуни британец вернул ее государству, и комплекс вновь выставят на продажу.
Foto: Andres Pulver
В начале сентября прошлого года владелец усадьбы Поркуни Адам Бомонт передал государству 5,71 гектара земли в Поркуни. На этой территории расположены построенное в 1874 году главное здание, которое нередко называют замком, здание школы для глухих 1954 года постройки, почти не уступающее замку по размерам, а также конюшня, каретный сарай и амбар.
