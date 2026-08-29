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Лауринас Кузавас: Самое дешевое бизнес-решение может оказаться самым дорогим

На примере логистического сектора хорошо видно, насколько полезно расширенное понимание гибкости в современном деловом мире, пишет Лауринас Кузавас, генеральный директор Sirin Development.
В логистике сейчас выигрывают не большие складские площади, а большая гибкость, считает Лауринас Кузавас.
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