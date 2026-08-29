Лауринас Кузавас: Самое дешевое бизнес-решение может оказаться самым дорогим

Россия ужесточила запрет на ввоз товаров грузовиками с эстонскими номерами, отменив исключение, которое почти четыре года позволяло части перевозчиков продолжать работу. Уже в первый рабочий день после вступления новых правил в силу на границе начали разворачивать машины, но перевозчики не унывают: последнюю лазейку постановление им все же оставило.