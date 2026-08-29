Лауринас Кузавас: Самое дешевое бизнес-решение может оказаться самым дорогим

Около 16 долларов за акцию Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) могут со временем превратиться из скромной ставки в весьма значительную сумму – если компания реализует свой потенциал в течение ближайших десятилетий.
Россия ужесточила запрет на ввоз товаров грузовиками с эстонскими номерами, отменив исключение, которое почти четыре года позволяло части перевозчиков продолжать работу. Уже в первый рабочий день после вступления новых правил в силу на границе начали разворачивать машины, но перевозчики не унывают: последнюю лазейку постановление им все же оставило.
Немецкий логистический гигант DHL возлагает большие надежды на Эстонию. «В странах Балтии есть хорошие возможности для дальнейшего расширения бизнеса», – заявил генеральный директор европейского подразделения DHL Express Майк Парра в интервью Äripäev.
После запрета на ввоз сырья из России эстонские импортеры фанеры ищут новых поставщиков, круг которых все больше сужается. Из-за ужесточения проверок грузы дольше простаивают на таможне, расходы бизнеса растут, а ввоз китайской березовой фанеры в Эстонию фактически остановлен.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.